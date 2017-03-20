Изменен формат соревнований по вольной и греко-римской борьбе
Международная федерация вольной и греко-римской борьбы (United World Wrestling) объявила об изменении формата соревнований по этим видам
спорта.
Будет увеличено количество категорий до десяти.
Ранее категорий было восемь. Кроме того, на чемпионатах мира и Европы среди
юношей будет протестирован новый формат. Это произойдет в сентябре 2017 года.
Согласно новым правилам, спортсмены будут взвешиваться утром каждого соревновательного
дня о подтверждения в весовую категорию с допуском два килограмма максимум
во второй день соревнований.
Отметим, что формат вступит в силу для соревнований всех
возрастных категорий, если будет одобрен по итогам юношеских чемпионатов мира и
Европы. В таком случае формат начнет действовать с 1 января 2018 года.
UWW объявил об изменениях в правилах вольной и греко-римской
борьбы. Весовых категорий теперь будет не 8, а 10, но не это главное. В
сентябре этого года на первенствах Европы и мира среди юношей будет
протестирован двухдневный формат соревнований. То есть каждое утро
соревновательного дня борцы будут взвешиваться для подтверждения в весовую
категорию с допуском (внимание!) 2 кг максимум во второй соревновательный день.
Если формат подтвердит свою эффективность, то он станет общим для всех
возрастных категорий на всех турнирах с 1 января 2018 года.