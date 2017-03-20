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Изменен формат соревнований по вольной и греко-римской борьбе

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Международная федерация вольной и греко-римской борьбы (United World Wrestling) объявила об изменении формата соревнований по этим видам спорта.

Будет увеличено количество категорий до десяти. Ранее категорий было восемь. Кроме того, на чемпионатах мира и Европы среди юношей будет протестирован новый формат. Это произойдет в сентябре 2017 года. Согласно новым правилам, спортсмены будут взвешиваться утром каждого соревновательного дня о подтверждения в весовую категорию с допуском два килограмма максимум во второй день соревнований.

Отметим, что формат вступит в силу для соревнований всех возрастных категорий, если будет одобрен по итогам юношеских чемпионатов мира и Европы. В таком случае формат начнет действовать с 1 января 2018 года.

UWW объявил об изменениях в правилах вольной и греко-римской борьбы. Весовых категорий теперь будет не 8, а 10, но не это главное. В сентябре этого года на первенствах Европы и мира среди юношей будет протестирован двухдневный формат соревнований. То есть каждое утро соревновательного дня борцы будут взвешиваться для подтверждения в весовую категорию с допуском (внимание!) 2 кг максимум во второй соревновательный день. Если формат подтвердит свою эффективность, то он станет общим для всех возрастных категорий на всех турнирах с 1 января 2018 года.

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