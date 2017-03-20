Сборная России прилетела в Краснодар
Сборная России прибыла в Краснодар, где проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.
Сначала футболисты отправятся в гостиницу, потом - на тренировку. Вечером национальная команда проведет открытое занятие для СМИ на поле академии «Краснодара».
Прилетели в Краснодар! Сейчас едем в гостиницу, а потом - на тренировку! pic.twitter.com/yijEBcQJwt— Сборная России (@TeamRussia) 20 марта 2017 г.
Сборная России @TeamRussia прилетела в Краснодар! https://t.co/Mzro4A6QG6— Сборная России (@TeamRussia) 20 марта 2017 г.
24-го марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.
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