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«Депортиво» - «Сельта». Яго Аспас забил 100-й мяч в карьере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сельта» обыграла «Депортиво» в матче 28-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил Яго Аспас.

Этот гол стал для форварда «Сельты» юбилейным. В активе Аспаса сто мячей за карьеру. Отметим, что 29-летний испанец 89 мячей забил за «Сельту», десять – за «Севилью» и один – за «Ливерпуль».

В текущем сезоне Яго Аспас провел 38 матче за «Сельту» и забил 21 мяч при восьми голевых передачах.

Матч

Депортиво - Сельта - 0:1 (0:0)

Голы

Аспас 75 (0:1).

Состав

Депортиво: Люкс, Аррибас, Гама (Хиль, 60), Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Борхес, Бергантиньос, Москера, Фэйр (Чолак, 77), Хоселу (Андоне, 66)

Сельта: Альварес, Ронкалья, Васс (Санчес, 87), Кабрал, Мальо, Кастро, Радойя, Эрнандес, Гуидетти (Бовю, 12), Аспас, Бонгонда (Систо, 71)

Предупреждения:

Луизинью, 56; Люкс, 75; Москера, 80; Чолак, 90 - Кабрал, 14; Мальо, 65; Эрнандес, 83; Систо, 86

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

19 марта 20:30, Риасор, Онлайн-трансляция

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