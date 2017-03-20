«Депортиво» - «Сельта». Яго Аспас забил 100-й мяч в карьере
«Сельта» обыграла «Депортиво» в матче 28-го тура чемпионата
Испании (1:0). Единственный мяч забил Яго Аспас.
Этот гол стал для форварда «Сельты» юбилейным. В активе Аспаса
сто мячей за карьеру. Отметим, что 29-летний испанец 89 мячей забил за «Сельту»,
десять – за «Севилью» и один – за «Ливерпуль».
В текущем сезоне Яго Аспас провел 38 матче за «Сельту» и забил 21 мяч при восьми голевых передачах.
Матч
Депортиво - Сельта - 0:1 (0:0)
Голы
Аспас 75 (0:1).
Состав
Депортиво: Люкс, Аррибас, Гама (Хиль, 60), Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Борхес, Бергантиньос, Москера, Фэйр (Чолак, 77), Хоселу (Андоне, 66)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Васс (Санчес, 87), Кабрал, Мальо, Кастро, Радойя, Эрнандес, Гуидетти (Бовю, 12), Аспас, Бонгонда (Систо, 71)
Предупреждения:
Луизинью, 56; Люкс, 75; Москера, 80; Чолак, 90 - Кабрал, 14; Мальо, 65; Эрнандес, 83; Систо, 86
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
19 марта 20:30, Риасор, Онлайн-трансляция