«Депортиво» - «Сельта». Яго Аспас забил 100-й мяч в карьере

«Сельта» обыграла «Депортиво» в матче 28-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил Яго Аспас.

Этот гол стал для форварда «Сельты» юбилейным. В активе Аспаса сто мячей за карьеру. Отметим, что 29-летний испанец 89 мячей забил за «Сельту», десять – за «Севилью» и один – за «Ливерпуль».

В текущем сезоне Яго Аспас провел 38 матче за «Сельту» и забил 21 мяч при восьми голевых передачах.