Владимир Камельзон: Веснина вырвала победу из рук Кузнецовой

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российской теннисистки Елены Весниной над своей соотечественницей Светланой Кузнецовой в финале турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

«Веснина никогда не была игроком номер один в одиночных играх. Мы знаем ее как парного игрока. Она творчески сумела внести элементы парной игры в одиночку. Проходы вперед и заключительные удары с лета сыграли решающую роль в финале с Кузнецовой.

Лена молодец! Она смогла в таком финале найти творческий подход, проигрывая во втором сете 1:4. Она вырвала победу из рук Кузнецовой. Я горжусь тем, что это был русский финал, горжусь за нашу страну!», – приводит «Р-Спорт» слова Камельзона.

Напомним, 30-летняя Веснина выиграла третий в своей карьере титул на турнирах WTA в одиночном разряде.

В обновленном рейтинге WTA Веснина поднялась на рекордное для себя 13-е место.