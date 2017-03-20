Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К1 : 0Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка0 : 0Зауралье
Хоккей  Ирбис- : -Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неймар: Может, однажды мне захочется поиграть в премьер-лиге, она меня изумляет

Источник:  The SunКомментарии

Форвард «Барселоны» Неймар заявил, что хотел бы однажды поиграть в английской премьер-лиге.

«Премьер-лига – это чемпионат, который изумляет меня. Мне нравится игровой стиль и команды. И кто знает, может, однажды мне захочется поиграть там.

Я восхищаюсь «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналом», Ливерпулем» – эти команды всегда бьются.

Кроме того, в Англии работают тренеры высокого уровня, такие как Моуринью и Гвардиола. С этими тренерами захотел бы поработать любой игрок.

В премьер-лиге никогда не знаешь, кто выиграет или кто станет чемпионов. Это всегда сюрприз», – сказал Неймар в интервью The Sun.

Напомним, контракт 25-летнего бразильца с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арсенал» опроверг информацию о переговорах с Тухелем«Арсенал» опроверг информацию о том, что клуб предлагал главному тренеру «Боруссии» (Дортмунд) Томасу Тухелю возглавить команду вместо Арсена Венгера.Игорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитИгорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитТренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов – о новой работе, застое российского футбола, публичности Кокорина и стремлении РФПЛ к топ-лигам.«Депортиво» - «Сельта». Яго Аспас забил 100-й мяч в карьере«Сельта» обыграла «Депортиво» в матче 28-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил Яго Аспас.Англия сыграет с Германией в новой темно-синей формеФутбольная ассоциация Англии презентовала новую гостевую форму национальной сборной.Защитник «Атлетико» Врсалько получил разрыв передней крестообразной связки коленаЗащитник «Атлетико» Шиме Врсалько получил серьезную травму в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Напомним, что в этом матче «Атлетико» победил со счетом 3:1.«Наверное, я скучен». Энрике разбудил журналиста, уснувшего на пресс-конференции«Наверное, я скучен». Энрике разбудил журналиста, уснувшего на пресс-конференцииГлавный тренер «Барселоны» оказался в такой ситуации впервые.Тибо Куртуа: Здорово, что Коста оставался спокойным после ударов игроков «Сток Сити»Голкипер «Челси» Тибо Куртуа после матча 29-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (2:1) отметил выдержанность форварда «синих» Диего Косты.Победа Весниной в Индиан-Уэллсе, дубль Месси и три очка Проворова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Юрген Клопп: Я немного расстроен ничьей с «Манчестер Сити»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 29-го тура чемпионате Англии.Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Валенсией»Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Валенсией»В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на домашнем стадионе обыграла «Валенсию» со счетом 4:2.«Сельта» обыграла «Депортиво» в галисийском дербиМатч 28-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Сельтой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сельты».Гол Траоре помог «Спортингу» обыграть «Гранаду»Матч 28-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Спортинга».Венгер решил остаться в «Арсенале» еще на один сезонГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в следующем сезоне продолжит работу с командой, сообщают британские СМИ.АПЛ. 29-й тур. «Мидлсбро» уступил «МЮ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу.Первый после «Челси». 5 фактов матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»Первый после «Челси». 5 фактов матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»«Советский спорт» рассказывает о бойне между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в 29-м туре АПЛ.«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничьюМатч 29-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Атлетико» обыграл «Севилью»«Атлетико» дома обыграл «Севилью» (3:1) в 28-м туре чемпионата Испании.Ян Вертонген: «Тоттенхэм» не сдастся, пока «Челси» не поднимет чемпионский трофейЗащитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген прокомментировал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии.«Тоттенхэм» одолел «Саутгемптон»«Тоттенхэм» дома взял верх над «Саутгемптоном» (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии.Маруан Феллайни: Забивать всегда приятноНападающий «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни прокомментировал гостевую победу над «Мидлсбро» (3:1) в 29-м туре чемпионата Англии.
Футбол
Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»
Хоккей
Рыков - лучший новичок второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, Зарипов - лучший нападающий
Теннис
Владимир Камельзон: Веснина вырвала победу из рук Кузнецовой
Футбол
Сборная России прилетела в Краснодар
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы