Неймар: Может, однажды мне захочется поиграть в премьер-лиге, она меня изумляет

Форвард «Барселоны» Неймар заявил, что хотел бы однажды поиграть в английской премьер-лиге.

«Премьер-лига – это чемпионат, который изумляет меня. Мне нравится игровой стиль и команды. И кто знает, может, однажды мне захочется поиграть там.

Я восхищаюсь «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналом», Ливерпулем» – эти команды всегда бьются.

Кроме того, в Англии работают тренеры высокого уровня, такие как Моуринью и Гвардиола. С этими тренерами захотел бы поработать любой игрок.

В премьер-лиге никогда не знаешь, кто выиграет или кто станет чемпионов. Это всегда сюрприз», – сказал Неймар в интервью The Sun.

Напомним, контракт 25-летнего бразильца с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.