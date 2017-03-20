Неймар: Может, однажды мне захочется поиграть в премьер-лиге, она меня изумляет
Форвард «Барселоны»
Неймар заявил, что хотел бы однажды поиграть в английской премьер-лиге.
«Премьер-лига – это чемпионат, который изумляет меня. Мне нравится игровой стиль и команды. И кто знает, может, однажды мне захочется поиграть там.
Я восхищаюсь «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналом», Ливерпулем» – эти команды всегда бьются.
Кроме того, в Англии работают тренеры высокого уровня, такие как Моуринью и Гвардиола. С этими тренерами захотел бы поработать любой игрок.
В премьер-лиге никогда не знаешь, кто выиграет или кто станет чемпионов. Это всегда сюрприз», – сказал Неймар в интервью The Sun.
Напомним, контракт 25-летнего бразильца с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.
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