Рыков - лучший новичок второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, Зарипов - лучший нападающий
КХЛ объявила лауреата второго раунда плей-офф.
Лучшим вратарем стал голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов, который отразил 94,54% бросков при коэффициенте надежности 1,62.
Лучший защитник - Якуб Накладал из «Локомтива», набравший 7 (3+4) очков при показателе полезности «+1».
Лучшим форвардом признали нападающего магнитогорского «Металлурга» Даниса Зарипова. 35-летний хоккеист сделал два хет-трика и набрал 8 (7+1) очков.
Защитник СКА Егор Рыков в среднем проводил на льду 11 минут 10 секунд и стал лучшим новичком.
Напомним, в полуфинале Кубка Гагарина встретятся ЦСКА и «Локомотив», а также «Металлург» и «Ак Барс».
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