Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»
Бывший наставник сборной Белоруссии Александр Хацкевич может
стать главным тренером киевского «Динамо». Еще одним претендентом является
главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев.
Как информирует «Обозреватель», 43-летний
Хацкевич, который ранее также работал наставником молодежной команды «бело-синих»,
уже провел переговоры с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Другим
претендентом на то, чтобы сменить Сергея Реброва у руля киевлян, называется
Юрий Калитвинцев, работающий в московском «Динамо».
Напомним, Хацкевич выступал за «Динамо» с 1996 по
2002 год. 6 декабря 2016 он был уволен с поста главного
тренера сборной Белоруссии. Калитвинцев возглавляет московское «Динамо» с 2016
года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически