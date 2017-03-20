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Джон Торторелла: Нужно сделать так, чтобы у игроков «Коламбуса» не закружилась голова

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал выход команды в плей-офф и заявил, что завоевание Президентского кубка не является для него главной целью в оставшихся матчах регулярного чемпионата.

«То, что мы всегда придерживались одного уровня, можно считать одним из главных наших достижений. Мы не взлетали слишком высоко и не падали. Мы думаем о будущем. Все только начинается. Мне это нравится, надеюсь, что игрокам тоже. Мы тренируемся так, как мы должны тренироваться. Не хочу принижать значимость их достижений, но нужно сделать так, чтобы у игроков не закружилась голова. Мы должны быть выше этого.

Я знаю, что нам придется еще больше работать в самое ближайшее время, и это время наступит очень быстро. Очень важно быть готовым к матчам плей-офф. Поэтому я не буду вступать в дискуссии о Президентском кубке. Для меня важно, чтобы команда играла стабильно в оставшихся  играх», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Напомним, после победы над «Нью-Джерси» (4:1) «Коламбус» в третий раз в своей истории вышел в Кубок Стэнли.

В сезоне 2008/2009 в своем дебютном плей-офф «Коламбус» всухую проиграл серию «Детройту» (0-4). Через пять лет команда одержала свои первые победы в плей-офф, но также выбыла из борьбы в первом раунде, проиграв «Питтсбургу» (2-4).

Кроме того, «голубые жакеты» впервые в истории набрали в регулярном чемпионате 100 очков.

Добавим, что обладателем Президентского кубка станет лучшая команда по итогам регулярного чемпионата. На данный момент «Коламбус» делит первое место в лиге с «Вашингтоном».

Матч

Нью-Джерси - Коламбус - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы:

Седлак 6:32 (0:1 - мен.). Дженнер (Савар, Джонсон), 10:23 (0:2 - мен.). Хенрик (Заха), 10:30 (1:2 - бол.). Дубински 26:28 (1:3 - бул.). Дженнер 58:03 (1:4 - п.в.).

Место и дата

19 марта 20:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

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