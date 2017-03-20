ФК «Анжи» подписал пятого игрока

Артем «fng» Баршак: Для команд из СНГ играть с Virtus.pro — это как для средних футболистов играть с Барселоной

Игрок команды Team Spirit Артем «fng» Баршак в колонке портала cybersport.ru подвел итоги СНГ-квалификации к The Kiev Major, а также прокомментировал высказывания Ильи «Lil» Ильюка.