ФК «Анжи» подписал пятого игрока
Футбольный клуб «Анжи» подписал пятого игрока в состав команды по Dota 2.
Добро пожаловать в команду???? p.s. Дизайнер уволен pic.twitter.com/5OhWBBQneF— Кибер «Анжи» (@CyberAnji) 19 марта 2017 г.
Им стал Максим «Yoky» Ким, который ранее выступал за коллектив F.R.I.E.N.D.S.
Состав «Анжи» по Dota 2:
Александр «ХВОСТ» Дашкевич
Игорь «iLWT» Филатов
Евгений «Chuvash» Филатов
Михаил «Misha» Агатов
Максим «Yoky» Ким
Команда дебютирует 20 марта на Кубке Москвы.
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