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ФК «Анжи» подписал пятого игрока

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Футбольный клуб «Анжи» подписал пятого игрока в состав команды по Dota 2.


Им стал Максим «Yoky» Ким, который ранее выступал за коллектив F.R.I.E.N.D.S.

Состав «Анжи» по Dota 2:

Александр «ХВОСТ» Дашкевич
Игорь «iLWT» Филатов
Евгений «Chuvash» Филатов
Михаил «Misha» Агатов
Максим «Yoky» Ким

Команда дебютирует 20 марта на Кубке Москвы.

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