«Арсенал» опроверг информацию о переговорах с Тухелем

«Арсенал» опроверг информацию о том, что клуб предлагал главному тренеру «Боруссии» (Дортмунд) Томасу Тухелю возглавить команду вместо Арсена Венгера.

«Это неправда», – приводит Sky Sports слова представителя «канониров».

Напомним, информация о контактах представителей «Арсенала» и Тухеля была опубликована в немецком издании Bild.

Работа Венгера в клубе в следующем сезоне остается под вопросом в связи с последними неудачными результатами команды и истекающим контрактом француза.

В «Арсенале» не раз подчеркивали, что примут с Венгером совместное решение, о котором будет сообщено в нужное время и правильным способом.

После поражения от «Вест Бромвича» (1:3) в 29-м туре премьер-лиги, в результате которого команда опустилась на шестое место в турнирной таблице, Венгер заявил, что определился со своим будущим, о чем вскоре будет объявлено официально.