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«Арсенал» опроверг информацию о переговорах с Тухелем

Источник:  Sky SportsКомментарии

«Арсенал» опроверг информацию о том, что клуб предлагал главному тренеру «Боруссии» (Дортмунд) Томасу Тухелю возглавить команду вместо Арсена Венгера.

«Это неправда», – приводит Sky Sports слова представителя «канониров».

Напомним, информация о контактах представителей «Арсенала» и Тухеля была опубликована в немецком издании Bild.

Работа Венгера в клубе в следующем сезоне остается под вопросом в связи с последними неудачными результатами команды и истекающим контрактом француза.

В «Арсенале» не раз подчеркивали, что примут с Венгером совместное решение, о котором будет сообщено в нужное время и правильным способом.

После поражения от «Вест Бромвича» (1:3) в 29-м туре премьер-лиги, в результате которого команда опустилась на шестое место в турнирной таблице, Венгер заявил, что определился со своим будущим, о чем вскоре будет объявлено официально.

Матч

Вест Бромвич - Арсенал - 3:1 (1:1)

Голы

Доусон 13 (1:0). Санчес 15 (1:1). Робсон-Кану 56 (2:1). Доусон 75 (3:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г., Ньом, Брант (Якоб, 72), Шадли (Филд, 90), Маклин, Ливермор, Флетчер, Рондон (Робсон-Кану, 54)

Арсенал: Чех (Оспина, 38), Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт (Жиру, 65), Санчес (Айвоби, 78), Уэлбек

Предупреждения:

Маклин, 42 - нет

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

18 марта 15:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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