Фуркад пригласил Бьорндалена на совместный сбор
Французский биатлонист, победитель общего зачета
Кубка мира прошлого сезона Мартен Фуркад намерен тренироваться вместе с
норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом.
«Бьорндален? Да, он может приехать во Францию. Я
уже пригласил его. Рассказал ему, насколько хорошие у нас условия для
тренировок», - цитирует Фуркада NRK.
Напомним, что в Фуркад побил рекорд Бьорндалена
по количеству побед в личных гонках за сезон, а также догнал норвежца по числу
побед в общем зачете Кубка мира (по шесть).
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