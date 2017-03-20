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Фуркад пригласил Бьорндалена на совместный сбор

Источник:  NRKКомментарии

Французский биатлонист, победитель общего зачета Кубка мира прошлого сезона Мартен Фуркад намерен тренироваться вместе с норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом.

«Бьорндален? Да, он может приехать во Францию. Я уже пригласил его. Рассказал ему, насколько хорошие у нас условия для тренировок», - цитирует Фуркада NRK.

Напомним, что в Фуркад побил рекорд Бьорндалена по количеству побед в личных гонках за сезон, а также догнал норвежца по числу побед в общем зачете Кубка мира (по шесть).

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