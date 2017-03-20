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Параховский заинтересовал «Барселону» и «Галатасарай»

Источник:  «Известия»Комментарии

Центровой УНИКСа Артем Параховский может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Европы.

По данным «Известий», на лидера сборной Белоруссии претендуют «Барселона» и «Галатасарай», которые готовы предложить игроку однолетний контракт.

«Артем комфортно чувствует себя в Казани, приоритетом для него остается УНИКС. Если российский клуб предложит Параховскому новый контракт, немного улучшив нынешние условия, то он наверняка согласится продлить соглашение. Если этого не произойдет, то спрос на него довольно высокий. За него готовы побороться клубы Единой лиги ВТБ, испанской ACB и турецкой TBL», – приводят «Известия» слова своего источника.

Напомним, Параховский проводит в России третий сезон. В 2014-2015 годах он играл в «Нижнем Новгороде», после чего перешел в УНИКС.

В нынешнем сезоне Параховский провел 24 матча в регулярном чемпионате Евролиги. В среднем за игру он набирает 11,6 очка и делает 2,6 подбора.

Добавим, что срок действия контракта Параховского с УНИКСом истекает ближайшим летом.

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