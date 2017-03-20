Сапета выбыл на месяц из-за травмы

Защитник московского «Динамо» пропустит четыре недели в связи с травмой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

«У Сапеты травма икроножной мышцы. Завтра будет сделано повторное обследование, которое определит точные сроки восстановления. Предварительно полузащитник пропустит четыре недели», - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

В текущем сезоне 27-летний Александр Сапета провел 27 матчей за «Динамо» и забил три мяча.