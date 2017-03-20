Сапета выбыл на месяц из-за травмы
Защитник московского «Динамо» пропустит четыре
недели в связи с травмой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.
«У Сапеты травма икроножной мышцы. Завтра будет сделано повторное
обследование, которое определит точные сроки восстановления. Предварительно
полузащитник пропустит четыре недели», - цитирует представителя
пресс-службы ТАСС.
В текущем сезоне 27-летний Александр Сапета провел 27 матчей за «Динамо»
и забил три мяча.
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