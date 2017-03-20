Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К1 : 0Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка0 : 0Зауралье
Хоккей  Ирбис- : -Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сапета выбыл на месяц из-за травмы

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Защитник московского «Динамо» пропустит четыре недели в связи с травмой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

«У Сапеты травма икроножной мышцы. Завтра будет сделано повторное обследование, которое определит точные сроки восстановления. Предварительно полузащитник пропустит четыре недели», - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

В текущем сезоне 27-летний Александр Сапета провел 27 матчей за «Динамо» и забил три мяча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»Бывший наставник сборной Белоруссии Александр Хацкевич может стать главным тренером киевского «Динамо». Еще одним претендентом является главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев.Алексей Грицаенко: Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги «Лучу-Энергии» за мой трансферЗащитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко рассказал о деталях своего перехода в «Краснодар». 21-летний игрок обороны подписал с «быками» контракт на четыре года.Дмитрий Гунько: Спасти игру помогли болельщикиГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 27-го тура первенства ФНЛ.От «Спартака» до «Орландо». Как вратари помогают забивать на последних минутахОт «Спартака» до «Орландо». Как вратари помогают забивать на последних минутахСогласитесь, когда вратарь на последних минутах бежит в штрафную площадь забивать, в глубине души мы хотим, чтобы произошло это чудо.Все оттенки серого. Столичное дерби в ФНЛВсе оттенки серого. Столичное дерби в ФНЛСпециальный бонус: подслушанные нашим корреспондентом разговоры на скамейке «Спартака».«Договаривались упростить игру, но не до безобразия». Обзор 27-го тура ФНЛ«Договаривались упростить игру, но не до безобразия». Обзор 27-го тура ФНЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных противостояниях очередного тура второй по силе футбольной лиги России.Раде Дугалич: Каждая игра для «Тосно» – финалЗащитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (1:0).Видео дня: «Спартак-2» сравнивает счет с помощью своего вратаряВратарь «Спартака-2» Сергей Песьяков на последних секундах матча с «Динамо» помог своей команде забить гол.ФНЛ. 27-й тур. «Енисей» уступил «Тосно», «Спартак-2» и «Динамо» сыграли вничью и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 27-го тура первенства ФНЛ.«Факел» обыграл «Сибирь», «Кубань» выиграла у «Мордовии»Состоялись два заключительных матча 27-го тура первенства ФНЛ. «Факел» обыграл «Сибирь», а «Кубань» выиграла у «Мордовии».Сергей Песьяков: Когда бежал в чужую штрафную, сказал динамовцам: «Это похороны»Сергей Песьяков: Когда бежал в чужую штрафную, сказал динамовцам: «Это похороны»Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко и вратарь «Спартака-2» Сергей Песьяков – об итогах дерби (1:1).Сергей Песьяков: Самбу действительно манерой похож на ПромесаВратарь «Спартака-2» Сергей Песьяков после матча 27-го тура первенства ФНЛ против «Динамо» (1:1) рассказал о новичках красно-белых Самбу и Нимели.Кирилл Панченко: Конечно, недовольны ничьейНападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился впечатлениями по итогам ничьи со «Спартаком-2» в матче 27-го тура ФНЛ (1:1).Леонид Федун: Это было настоящее дерби. Пусть не первого, но второго уровняВладелец «Спартака» Леонид Федун - о матче «Спартака-2» и «Динамо» в 27-м туре первенства ФНЛ (1:1).Жарко и без шашлычка. «Спартак-2» вырвал ничью в огненном матче с «Динамо»Жарко и без шашлычка. «Спартак-2» вырвал ничью в огненном матче с «Динамо»«Спартак-2» и «Динамо» сыграли яркую ничью, доказав: дерби живо.«Балтика» и «Луч-Энергия» сыграли вничьюМатч 27-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Луч-Энергией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Динамо» упустило победу над «Спартаком-2»Матч 27-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск»Матч 27-го тура первенства ФНЛ между «Шинником» и «СКА-Хабаровском» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шинника».«Нефтехимик» обыграл «Волгарь»Матч 27-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Волгарем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Нефтехимика».Мелкадзе, Самбу и Панченко – в основе. Стартовые составы «Спартака-2» и «Динамо»Стали известны составы «Спартака-2» и «Динамо» на матч 27-го тура первенства ФНЛ.
Футбол
Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»
Хоккей
Рыков - лучший новичок второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, Зарипов - лучший нападающий
Теннис
Владимир Камельзон: Веснина вырвала победу из рук Кузнецовой
Футбол
Сборная России прилетела в Краснодар
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Александр Сапета
Александр Сапетавсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости