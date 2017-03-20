Андрей Будогосский: Кирьякову надо больше заниматься своей командой
Руководитель
департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский
высказался о реакции главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова на работу
судей.
После матча 20-го тура с «Зенитом» (0:2) Кирьяков заявил, что его команда проиграла из-за ошибок бригады арбитров во главе с Алексеем Еськовым.
«Я скажу одно: эта дорога для Кирьякова от раздевалки его команды до пресс-центра, в котором он обрушился на судей, стала уже традиционной. Уже это начинает набивать оскомину. До этого у него тоже были претензии по судье, когда он сказал, что судья (Владимир Сельдяков) больше не должен судить.
Этот аспект, кто должен судить, никогда не находился и не будет находиться в компетенции господина Кирьякова. Ему надо больше заниматься своей командой. Можете себе представить, если я буду рекомендовать господину Кирьякову, каких игроков ему поставить на какие игры?», – приводит «Р-Спорт» слова Будогосского.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)
Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)
Предупреждения:
Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция