Андрей Будогосский: Кирьякову надо больше заниматься своей командой

Руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский высказался о реакции главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова на работу судей.

После матча 20-го тура с «Зенитом» (0:2) Кирьяков заявил, что его команда проиграла из-за ошибок бригады арбитров во главе с Алексеем Еськовым.

«Я скажу одно: эта дорога для Кирьякова от раздевалки его команды до пресс-центра, в котором он обрушился на судей, стала уже традиционной. Уже это начинает набивать оскомину. До этого у него тоже были претензии по судье, когда он сказал, что судья (Владимир Сельдяков) больше не должен судить.

Этот аспект, кто должен судить, никогда не находился и не будет находиться в компетенции господина Кирьякова. Ему надо больше заниматься своей командой. Можете себе представить, если я буду рекомендовать господину Кирьякову, каких игроков ему поставить на какие игры?», – приводит «Р-Спорт» слова Будогосского.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча