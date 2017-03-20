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ФИФА потребовала допинг-пробы всей сборной России на ЧМ-2014 из-за доклада Макларена

Источник:  Life.ruКомментарии

Все футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 года,   попали в доклад профессора Ричарда Макларена. В связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку.

Как сообщает Life.ru, в связи с этим ФИФА обратилась в РУСАДА. «К нам приходило два запроса. По ним мы направили всю требуемую информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек», - сказала сотрудник РУСАДА Камила Шафеева.

Напомним, состав сборной России на ЧМ-2014 выглядел так (указаны клубы, за которые игроки выступали в это время):

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»);

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников ( все — ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба — «Динамо»), Андрей Ещенко («Анжи»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Андрей Семенов («Терек»);

Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов (все — «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Широков («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба — «Зенит»), Александр Самедов («Локомотив»);

Нападающие: Александр Кокорин («Динамо»), Максим Канунников («Амкар»), Александр Кержаков («Зенит»).

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