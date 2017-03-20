ФИФА потребовала допинг-пробы всей сборной России на ЧМ-2014 из-за доклада Макларена
Все футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира
2014 года, попали в доклад профессора
Ричарда Макларена. В связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на
перепроверку.
Как сообщает Life.ru, в связи с этим ФИФА обратилась в РУСАДА. «К нам приходило два запроса. По ним мы направили всю требуемую
информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек», - сказала
сотрудник РУСАДА Камила Шафеева.
Напомним, состав сборной России на ЧМ-2014
выглядел так (указаны клубы, за которые игроки выступали в это время):
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков
(«Рубин»);
Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников ( все —
ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба — «Динамо»), Андрей Ещенко
(«Анжи»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Андрей Семенов («Терек»);
Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов (все — «Динамо»), Алан
Дзагоев (ЦСКА), Роман Широков («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Виктор
Файзулин, Олег Шатов (оба — «Зенит»), Александр Самедов («Локомотив»);
Нападающие: Александр Кокорин («Динамо»), Максим Канунников («Амкар»),
Александр Кержаков («Зенит»).