Виталий Мутко: Надеюсь, парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

- Сбор национальной команды сейчас принципиально важный. Может травмы ряда игроков не позволят им сыграть, но вместе с тем они тоже приглашены. Нынешний состав - это прообраз команды, которая должна играть на Кубке Конфедерации и на чемпионате мира.

Я жду, что мы увидим сборную России, вот и все, жду не только я, ждут все болельщики. Надеюсь, что парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России. Жду того, что в своих играх показывал «Ростов» и «Краснодар» на европейской арене. А если такая самоотдача, желание выступать за сборную будет, мы будем вправе рассчитывать на определенный результат, - цитирует Мутко ТАСС.

24-го марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.