Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К1 : 0Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка0 : 0Зауралье
Хоккей  Ирбис- : -Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Надеюсь, парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

- Сбор национальной команды сейчас принципиально важный. Может травмы ряда игроков не позволят им сыграть, но вместе с тем они тоже приглашены. Нынешний состав - это прообраз команды, которая должна играть на Кубке Конфедерации и на чемпионате мира.

Я жду, что мы увидим сборную России, вот и все, жду не только я, ждут все болельщики. Надеюсь, что парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России. Жду того, что в своих играх показывал «Ростов» и «Краснодар» на европейской арене. А если такая самоотдача, желание выступать за сборную будет, мы будем вправе рассчитывать на определенный результат, - цитирует Мутко ТАСС. 

24-го марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» - базовый клуб, но фундамент не его. Откуда есть пошла сборная России«Спартак» - базовый клуб, но фундамент не его. Откуда есть пошла сборная России«Советский спорт» решил разобраться, где игроки сборной России стали футболистами.ФИФА потребовала допинг-пробы всей сборной России на ЧМ-2014 из-за доклада МакларенаВсе футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 года, попали в доклад профессора Ричарда Макларена. В связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку.Игорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитИгорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитТренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов – о новой работе, застое российского футбола, публичности Кокорина и стремлении РФПЛ к топ-лигам.Сборная России прилетела в КраснодарСборная России прибыла в Краснодар, где проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.Сборная России вылетела в Краснодар на матч с Кот-д’ИвуаромСборная России сегодня утром отправилась в Краснодар на товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара.РФС перепутал флаг Кот-д’ИвуараНа официальном сайте РФС в флаге сборной Кот-д’Ивуара была допущена ошибка, сообщает «Бизнес Online».Леонид Федун: Новая сборная - новые надеждыВладелец «Спартака» Леонид Федун в предвкушении ближайших товарищеских матчей сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.Денис Глушаков: Очень хочу сыграть с Кот-д’ИвуаромПолузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков надеется сыграть в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара.«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Маринато Гилерме: Жду знакомства с ЧерчесовымГолкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свой вызов в сборную России.Гилерме вызван в сборную России на замену травмированному КрицюкуТренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной сборной России голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Виталий Мутко: Гимаев делал очень много для развития хоккея и его популяризацииВице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России и комментатора Сергея Гимаева.Польские фанаты получили сроки за нападение на россиян на Евро-2012Два болельщика из Польши у себя на родине получили тюремные сроки за правонарушения во время Евро-2012. Об этом сообщают польские СМИ.Витсель вызван в сборную Бельгии на матч с РоссиейСборная Бельгии назвала состав на товарищеский матч со сборной России, а также на матч квалификации ЧМ-2018 со сборной Греции. В состав попал и бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.Виталий Мутко: До Кубка Конфедераций как минимум хоккейных матчей на стадионе в Петербурге не будетПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о возможном проведении матча СКА на стадионе в Петербурге.Виталий Мутко: Три путевки в Лигу чемпионов поднимут конкуренцию в премьер-лигеПрезидент РФС Виталий Мутко высказался об увеличении квоты России в Лиге чемпионов.Виталий Мутко: «Ростов» и «Краснодар» достойно представляли нашу страну, но мы можем выступать еще лучшеВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления российских клубов в Лиге Европы.Сборная России может прибегнуть к помощи Бердыева на время ЧМ-2018Сборная России может прибегнуть к помощи вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева на время чемпионата мира 2018 года, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на свой источник.Администрация Краснодарского края опубликовала памятку для болельщиков матча Россия – БельгияАдминистрация Краснодарского края опубликовала памятку для фанатов, которые планируют посетить товарищеский матч между сборными России и Бельгии.Виталий Мутко: Абсолютно уверен, что РУСАДА возглавит россиянинВице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что уверен в том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возглавит гражданин России.
Футбол
Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»
Хоккей
Рыков - лучший новичок второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, Зарипов - лучший нападающий
Теннис
Владимир Камельзон: Веснина вырвала победу из рук Кузнецовой
Футбол
Сборная России прилетела в Краснодар
все новости
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуаркалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости