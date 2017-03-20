«Анжи» проведет товарищеский матч с клубом «Легион Динамо»

«Анжи» во время паузы в чемпионате России сыграет с махачкалинским клубом второго дивизиона «Легион Динамо».

Встреча состоится в рамках подготовки к домашней игре против «Урала». Матч пройдет на резервном поле стадиона «Анжи Арена», где, кстати, подопечные Александра Григоряна и будут тренироваться во время паузы в чемпионате.

Напомним, что после 20 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, в активе команды 23 очка.