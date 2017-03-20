Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К1 : 0Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка0 : 0Зауралье
Хоккей  Ирбис- : -Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Анжи» проведет товарищеский матч с клубом «Легион Динамо»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

«Анжи» во время паузы в чемпионате России сыграет с махачкалинским клубом второго дивизиона «Легион Динамо».

Встреча состоится в рамках подготовки к домашней игре против «Урала». Матч пройдет на резервном поле стадиона «Анжи Арена», где, кстати, подопечные Александра Григоряна и будут тренироваться во время паузы в чемпионате. 

Напомним, что после 20 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, в активе команды 23 очка. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Будогосский: Кирьякову надо больше заниматься своей командойРуководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский высказался о реакции главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова на работу судей.День в истории. Николасу Ломбертсу - 32!Сегодня, 20 марта, празднует свой день рождения защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс. Футболисту исполняется 32 года.Игорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитИгорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитТренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов – о новой работе, застое российского футбола, публичности Кокорина и стремлении РФПЛ к топ-лигам.Лучше, чем было. Михаил Борзыкин – о победе «Зенита»Лучше, чем было. Михаил Борзыкин – о победе «Зенита»«Советский спорт» разбирает матч «Зенит» – «Арсенал», в котором питерцы наконец-то забили, а Мирча Луческу остался доволен судейством.Юрий Семин: Чорлука поехал в расположение сборной Хорватии, с Денисовым все нормальноГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о защитниках, которые получили травмы в матче 20-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:1).Алексей Грицаенко: Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги «Лучу-Энергии» за мой трансферЗащитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко рассказал о деталях своего перехода в «Краснодар». 21-летний игрок обороны подписал с «быками» контракт на четыре года.Весенний, но веселый. Колонка Сергея МикуликаВесенний, но веселый. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о главных событиях 20-го тура чемпионата России.Сергей Семак: Если «Уфа» займет пятое место, конечно, буду доволенГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о том, каким местом команды будет доволен по итогам сезона.Гасилин из-за травмы не поедет в молодежную сборнуюНападающий «Амкара» Алексей Гасилин получил травму в матче 20-го тура РФПЛ с «Томью» и пропустит сбор молодежной сборной России.«Зенит» сыграет с «Рубином» 1 апреля на «Казань Арене»Матч 21-го тура премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом» пройдет 1 апреля на «Казань Арене», сообщает «БИЗНЕС Online».Леонид Федун: Новая сборная - новые надеждыВладелец «Спартака» Леонид Федун в предвкушении ближайших товарищеских матчей сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.Денис Глушаков: Очень хочу сыграть с Кот-д’ИвуаромПолузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков надеется сыграть в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара.Два гола – два нарушения. Разбор судейских решений в пользу «Зенита»Два гола – два нарушения. Разбор судейских решений в пользу «Зенита»После матча на судей жаловался не «Зенит», а «Арсенал». «Советский спорт» разбирается, обоснованно ли недовольны туляки.Валерий Газзаев: Чемпионская гонка в РФПЛ только начинаетсяЭкс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что борьба за победу в чемпионате России еще впереди.«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Зениту» не хватает характера, ЦСКА начал меняться». Обзор Ловчева«Зениту» не хватает характера, ЦСКА начал меняться». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах воскресенья в РФПЛ.Гиорги Лория: Где-то нам повезло, в концовке «Ростов» мог выигратьГолкипер «Крыльев Советов» Гиорги Лория прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 20-го тура чемпионата России.Защитник «Ростова» Навас пропустит матч с «Краснодаром»Защитник «Ростова» Сесар Навас пропустит матч 21-го тура РФПЛ, в котором его команда сыграет дома с «Краснодаром».«Ростов» начнет подготовку к «Краснодару» 25 мартаФутболисты «Ростова» получили пять выходных после матча 20-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).Шамиль Газизов: Тренеру вратарей «Уфы» Перескокову стало лучше, его перевели из реанимацииГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья тренера вратарей клуба Юрия Перескокова. Он отметил, что состояние тренера улучшилось.
Футбол
Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»
Хоккей
Рыков - лучший новичок второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, Зарипов - лучший нападающий
Теннис
Владимир Камельзон: Веснина вырвала победу из рук Кузнецовой
Футбол
Сборная России прилетела в Краснодар
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости