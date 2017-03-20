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Владимир Алекно: В общественной палате будут пропагандировать здоровый образ жизни

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Владимир Алекно стал членом Общественной палаты РФ. Он рассказал о своих задачах в новой роли.

«Это огромная честь для меня получить приглашение и предложение от президента. Если говорить о поле деятельности, то я думаю, что моей основной задачей будет пропаганда здорового образа жизни для нашего общества, для нашей молодежи, и это будет основа», - цитирует Алекно «Р-Спорт».

Напомним, членами общественной палаты стали также шахматист Сергей Карякин и  глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову.

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