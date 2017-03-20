Владимир Алекно: В общественной палате будут пропагандировать здоровый образ жизни
Бывший главный тренер мужской сборной России по
волейболу, олимпийский чемпион Владимир
Алекно стал членом Общественной палаты РФ. Он рассказал о своих
задачах в новой роли.
«Это огромная честь для меня получить
приглашение и предложение от президента. Если говорить о поле деятельности, то
я думаю, что моей основной задачей будет пропаганда здорового образа жизни для нашего
общества, для нашей молодежи, и это будет основа», - цитирует Алекно «Р-Спорт».
Напомним, членами общественной палаты стали
также шахматист Сергей Карякин и глава Всероссийской
федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову.
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