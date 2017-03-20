Ошибка в хронометраже повлияла на результат матча чемпионата Китая (видео)
Матч полуфинальной серии чемпионата Китая по баскетболу «Ляонин» – «Синьцзян» завершился победой хозяев со счетом
109:107. Победить им помогла ошибка в хронометраже.
Как сообщает Sportando, в концовке четвертой четверти отсчет владения «Ляонина» начался на 3,6 позже, чем оно началось фактически. Это и позволило хозяевам победить. Впрочем, затем «Синцзян» выиграл пятый матч серии и вышел в финал, одержав итоговую победу со счетом 4-1.
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