Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К4 : 3Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка1 : 2Зауралье
Хоккей  Ирбис- : -Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ошибка в хронометраже повлияла на результат матча чемпионата Китая (видео)

Источник:  SportandoКомментарии

Матч полуфинальной серии чемпионата Китая по баскетболу «Ляонин» – «Синьцзян» завершился победой хозяев со счетом 109:107. Победить им помогла ошибка в хронометраже.

Как сообщает Sportando, в концовке четвертой четверти отсчет владения «Ляонина» начался на 3,6 позже, чем оно началось фактически. Это и позволило хозяевам победить. Впрочем, затем «Синцзян» выиграл пятый матч серии и вышел в финал, одержав итоговую победу со счетом 4-1.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Раньери заинтересован в сотрудничестве с «Зенитом»
Футбол
«Оренбург» занял десятое место в списке самых возрастных футбольных клубов Европы
Хоккей
Букмекеры считают СКА явным фаворитом первого матча серии с «Локомотивом»
Футбол
Виталий Мутко: Надеюсь, парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России
все новости