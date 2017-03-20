«Оренбург» занял десятое место в списке самых возрастных футбольных клубов Европы
«Оренбург» занял десятое место в списке самых возрастных футбольных клубов по итогам выступления в национальных чемпионатах с сентября прошлого года. Соответствующий рейтинг составил исследовательский центр CIES Football Observatory.
Средний возраст игроков российской команды составляет 29,7 лет.
Пятнадцатое место в списке занял московский «Локомотив» (29,4), 48- е - «Ростов» (28,64), 50-е - тульский «Арсенал» (28,61), 54-е - «Краснодар» (28,49), 56-е - «Зенит» (28,43), 68-е - «Урал» (28,18), 72-е - ЦСКА (28,16), 78-е - «Крылья Советов» (28,11).
Самой возрастной командой является итальянский «Кьево» (32,09). На втором и третьем местах - кипрские «Ларнака» (31,87) и «Неа Саламис» (30,38).
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