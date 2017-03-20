Фергюсон возглавит «МЮ» в благотворительном матче

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавит манкунианцев в благотворительном матче.

Игра состоится 4 июня на стадионе «Олд Траффорд» и будет посвящена ветерану команды Майклу Кэррику. Соперником «красных дьяволов» станет сборная всех звезд, управлять которой будет Гарри Реднапп. В составе сборной мира выйдут Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн и другие.

Напомним, что 75-летний Фергюсон возглавлял «Манчестер» с 1986 по 2013 годы и выиграл с командой 38 трофеев.