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Гольф-клуб Олимипады-2020 снял ограничения на членство женщин

Источник:  AFPКомментарии

Японский гольф-клуб, который будет принимать соревнования во время летней Олимпиады-2020, снял ограничения на членство в нем женщин. Это произошло по требованию МОК.

Как сообщает AFP, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах настаивал, что представители клуба должны открыть доступ женщинам, иначе место проведения турнира может быть изменено. В итоге руководство клуба разрешило женщинам полноправное членство.

Напомним, что летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

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