Карадениз не был заявлен на матч с «Уралом» из-за травмы
Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз не попал в заявку на гостевой матч 20-го тура чемпионата России против «Урала» (0:1) из-за травмы., сообщает «БИЗНЕС Online».
По данным издания, на тренировке за несколько дней до игры в одном из единоборств с защитником команды Виталием Устиновым турок повредил голеностоп. Сроки восстановления Карадениза пока неизвестны.
В этом сезоне хавбек «Рубина» принял участие в 7 матчах чемпионата, не отметившись голами и голевыми передачами.
Матч
Голы
Ильин 11 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Данцев, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Серченков, 87), Кулаков, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90)
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Набиуллин (Ткачук, 67), Бурлак, Мвила, Цакташ, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников
Предупреждения:
Бикфалви, 69; Коробов, 83 - Жонатас, 80
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
18 марта 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция