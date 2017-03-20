Карадениз не был заявлен на матч с «Уралом» из-за травмы

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз не попал в заявку на гостевой матч 20-го тура чемпионата России против «Урала» (0:1) из-за травмы., сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным издания, на тренировке за несколько дней до игры в одном из единоборств с защитником команды Виталием Устиновым турок повредил голеностоп. Сроки восстановления Карадениза пока неизвестны.

В этом сезоне хавбек «Рубина» принял участие в 7 матчах чемпионата, не отметившись голами и голевыми передачами.