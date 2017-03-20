Денис Куляш: Я в ожидании нового тренера и того, оставят меня в «Салавате» или нет
Защитник «Салавата Юлаева» Денис Куляш высказался о своем будущем в команде.
- «Салават Юлаев» находится в поиске тренера. Есть волнение в команде?
- Не могу говорить за других ребят ответить, но даже игроки с действующими контрактами не могут быть ни в чем уверены. Новый тренер явно посмотрит у кого есть контракты, у кого нет. Я знаю, что будет комплектование новой команды. Я сам в ожидании нового тренера и того, оставят меня или нет. Но я очень хочу остаться, мне все нравится в Уфе и уже не хочется никуда уходить. Но я не первый год в лиге, знаю, что новый тренер может не увидеть игрока в своей системе, - цитирует Куляша «БИЗНЕС Online».
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