Россиянин Шивляков стал вторым на турнире Шварценеггера в Австралии

Российский силач, житель Омска Михаил Шивляков выступил на международном турнира Арнольда Шварценеггера в Мельбурне (Австралия). На этом турнире он занял второе место.

Как сообщает «Российская газета», россиянин уступил только канадцу Жану Франсуа Карону.



«За эти двое суток в Австралии было все - и радость от успешного выступления в первый соревновательный день, и обида от неудачи в упражнении с грузовиком. Но силы и нервы все-таки потрачены не зря. Спасибо огромное землякам за поддержку», - сказал Шивляков.