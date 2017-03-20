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Россиянин Шивляков стал вторым на турнире Шварценеггера в Австралии

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Российский силач, житель Омска Михаил Шивляков выступил на международном турнира Арнольда Шварценеггера в Мельбурне (Австралия). На этом турнире он занял второе место.

Как сообщает «Российская газета», россиянин уступил только канадцу Жану Франсуа Карону.

«За эти двое суток в Австралии было все - и радость от успешного выступления в первый соревновательный день, и обида от неудачи в упражнении с грузовиком. Но силы и нервы все-таки потрачены не зря. Спасибо огромное землякам за поддержку», - сказал Шивляков.

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