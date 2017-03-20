Россиянин Шивляков стал вторым на турнире Шварценеггера в Австралии
Российский силач, житель Омска Михаил Шивляков выступил на международном турнира Арнольда Шварценеггера в Мельбурне (Австралия). На этом турнире он занял второе место.
Как сообщает «Российская
газета», россиянин уступил только канадцу Жану Франсуа Карону.
«За эти двое суток в Австралии было все - и радость от
успешного выступления в первый соревновательный день, и обида от неудачи в
упражнении с грузовиком. Но силы и нервы все-таки потрачены не зря. Спасибо
огромное землякам за поддержку», - сказал Шивляков.
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