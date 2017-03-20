Глава Ингушетии выиграл парусную регату, приуроченную к годовщине воссоединения Крыма с Россией

Глава Ингушетии призвал болеть против российского борца Садулаева в финале Олимпиады Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что в финале турнира по борьбе в весе до 86 кг на Олимпиаде будет болеть против россиянина Абдулрашида Садулаева и сказал, что так сделает и вся республика. Он намерен поддерживать Зелимхана Картоева, который принял турецкое гражданство и взял имя Селим Яшар.