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Глава Ингушетии выиграл парусную регату, приуроченную к годовщине воссоединения Крыма с Россией

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров стал победителем гонки VIP-персон в рамках парусной регаты «Русская весна» в Севастополе, приуроченной к годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает «Российская газета».

В гонке приняли участие  полпред президента РФ Олег Белавенцев и почти все губернаторы республик юга России.

«Это знаковые и престижные соревнования, ведь в них участвуют главы субъектов РФ СКФО, командующий Черноморским флотом, командующий ВДВ. Такого количества участников и такой конкуренции не было еще никогда. Я лично рад, что знаковые люди обращают внимание на регату. Она вышла за рамки Севастополя и Крыма», – приводит «Российская газета» слова главы Крыма Сергея Аксенова.

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