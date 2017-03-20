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Раньери заинтересован в сотрудничестве с «Зенитом»

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Итальянский тренер Клаудио Раньери заинтересован в работе в питерском «Зените», сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщает источник, некоторое время назад представители петербургского клуба и 65-летнего специалиста провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили возможность сотрудничества. При этом инициатором переговоров выступила сторона тренера.

Ранее сообщалось, что летом «Зенит» может отправить в отставку главного тренера команды Мирчу Луческу. Такое решение может быть принято из-за натянутых отношений тренера с игроками команды и отсутствия результата. 

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года. После 20 туров «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 39 очков. 

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