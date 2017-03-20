Валерий Маслов: «Терек» каждый год проходит один и тот же путь

Экс-нападающий московского «Динамо», чемпион СССР Валерий Маслов поделился впечатлениями от выступлений грозненского «Терека» в нынешнем сезоне.

«Терек» каждый год проходит один и тот же путь. Только команда начинает биться, выигрывает и у ЦСКА, и у «Динамо», а сейчас, когда команда уже «в шоколаде», опять начинаются плохие результаты. И Рашид Рахимов ничего не может с этим поделать.

Футболисты уже не бьются на поле. Откуда это идет? От игроков, конечно, не от тренера же. Стоит забраться повыше, опять начинается… И ничего с этим не сделаешь», — цитирует Маслова «Газета.Ru».

Напомним, что в матче 20-го тура чемпионата России «Терек» уступил ЦСКА со счетом 0:1. Команда занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе 29 очков в 20 матчах.