Дмитрий Васильев: Чтобы бороться с Фуркадом, надо подтягивать стрельбу

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги биатлонного сезона.

- Заключительный этап в Холменколлене можно назвать удачным, если не одно обстоятельство: обе медали опять добыл Шипулин.

- Хорошо, что есть такой лидер, но с точки зрения стратегии, это не очень хорошо – тылы должны быть надежными. Только Гараничев неплохо провел концовку сезона, а вот, так называемая молодежь, выглядела невыразительно. Перед олимпийским сезоном это не дает повод для оптимизма. И самая главная наша проблема – нестабильная стрельба. Причем это касается и Шипулина. Чтобы бороться с Фуркадом, процент попадания должен быть гораздо выше.

Как его подтянуть? Этого со стороны не скажешь, это должен знать тренерский штаб. Здесь у Антона колоссальный резерв, как и у Гараничева. Ему по плечу бороться за призовую тройку, но при условии, что на четырех рубежах он делает один промах. Тоже самое и Антона касается – с одним промахом его шансы на призы резко возрастают.

Вчера в норвежском Холменколлене завершился последний этап Кубка мира по биатлону. Сборная России завоевала две медали – золотую и брозовую, обе – в активе Антона Шипулина.