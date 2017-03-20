Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К4 : 3Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка1 : 2Зауралье
Хоккей  Ирбис- : -Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Васильев: Чтобы бороться с Фуркадом, надо подтягивать стрельбу

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги биатлонного сезона.

- Заключительный этап в Холменколлене можно назвать удачным, если не одно обстоятельство: обе медали опять добыл Шипулин. 

- Хорошо, что есть такой лидер, но с точки зрения стратегии, это не очень хорошо – тылы должны быть надежными. Только Гараничев неплохо провел концовку сезона, а вот, так называемая молодежь, выглядела невыразительно. Перед олимпийским сезоном это не дает повод для оптимизма. И самая главная наша проблема – нестабильная стрельба. Причем это касается и Шипулина. Чтобы бороться с Фуркадом, процент попадания должен быть гораздо выше.

Как его подтянуть? Этого со стороны не скажешь, это должен знать тренерский штаб. Здесь у Антона колоссальный резерв, как и у Гараничева. Ему по плечу бороться за призовую тройку, но при условии, что на четырех рубежах он делает один промах. Тоже самое и Антона касается – с одним промахом его шансы на призы резко возрастают.

Вчера в норвежском Холменколлене завершился последний этап Кубка мира по биатлону. Сборная России завоевала две медали – золотую и брозовую, обе – в активе Антона Шипулина.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Васильев: Нас подкосила плохая стрельбаДмитрий Васильев: Нас подкосила плохая стрельбаЗавершился 8-й этап Кубка мира. «Советский спорт» задал пять актуальных вопросов двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву.Дмитрий Васильев: Есть вопросы к тренерам женской сборной – невозможно так плохо выступать!Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел предварительные итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который завершается в Контиолахти.Дмитрий Васильев: Наши очень плохо стрелялиДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел предварительные итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который завершается в Контиолахти.Дмитрий Васильев: Зачем наступать на те же грабли – ставить Виролайнен в эстафету?Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги супермикста на 8-м этапе Кубкам мира по биатлону.«Это только кажется, что все против России. Ничего подобного!»«Это только кажется, что все против России. Ничего подобного!»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев о нелепом решении исполкома IBU – отобрать у России ЧМ-2021 биатлону.Дмитрий Васильев: Бессеберг точно не будет баллотироваться на пост главы IBUДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев о нелепом решении исполкома IBU – отобрать у России ЧМ-2021 биатлону.Дмитрий Васильев: Тренеры где-то ошиблись в предсезонной подготовкеДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о выступлении женской сборной России на 7-м этапе Кубка мира биатлону.Дмитрий Васильев: Ужасное и провальное выступление российских биатлонисток может повториться на ОИ-2018Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление женской сборной России на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенхчане.«Пусть ставят нам ультиматумы! Отбирать у России ЧМ-2021 нет оснований»«Пусть ставят нам ультиматумы! Отбирать у России ЧМ-2021 нет оснований»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги чемпионата мира по биатлону.Дмитрий Васильев: Пусть Россию боятся и уважаютДмитрий Васильев: Пусть Россию боятся и уважаютДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта».Дмитрий Васильев: Чехи не могут простить, что ЧМ-2021 пройдет в ТюмениСегодня на ЧМ состоится индивидуальная гонка у женщин.Дмитрий Васильев: Губерниев болел за Дальмайер, а не за Коукалову, вот чехи и обиделисьДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта».«Нет никаких оснований отбирать у России ЧМ-2021»«Нет никаких оснований отбирать у России ЧМ-2021»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев специально для «Советского спорта» – о самой горячей биатлонной теме.Дмитрий Васильев: Отобрать ЧМ-2021 рекомендовала WADA, но это не входит в ее компетенциюДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев специально для «Советского спорта» – о самой горячей биатлонной теме.Дмитрий Васильев: В честной борьбе Шипулин обыграл бы ФуркадаДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта».Дмитрий Васильев: Фуркад перерезал путь Шипулину, это неспортивноДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сейчас находится в Хохфильцене, поэтому по горячим следам оценил поведение Мартена Фуркада.Дмитрий Васильев: Подчуфарова и не оставила нам возможности бороться за золотоДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о выступлении сборной России смешанной эстафете на ЧМ по биатлону.«Барселона» прошла «Атлетико», а в Австрии все готово к старту чемпионата мира по биатлону. Главные новости утра«Барселона» прошла «Атлетико», а в Австрии все готово к старту чемпионата мира по биатлону. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Дмитрий Васильев: Российские биатлонисты не должны реагировать на провокацииДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2017.Дмитрий Васильев: Российские биатлонисты могут взять более одного золота на ЧМ в ХохфильценеДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене.
Футбол
Раньери заинтересован в сотрудничестве с «Зенитом»
Футбол
«Оренбург» занял десятое место в списке самых возрастных футбольных клубов Европы
Хоккей
Букмекеры считают СКА явным фаворитом первого матча серии с «Локомотивом»
Футбол
Виталий Мутко: Надеюсь, парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России
все новости
Дмитрий Васильев
Дмитрий Васильеввсе новости