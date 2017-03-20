Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К4 : 3Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка1 : 2Зауралье
Хоккей  Ирбис- : -Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Азар не сыграет с Россией

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар не сыграет за сборную Бельгии в товарищеском матче с Россией.

26-летний игрок пропустит сбор национальной команды из-за травмы икроножной мышцы.

Напомним, Азар не играл и в матче 29-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (2:1). По данным Daily Mail, травму бельгийца не назовешь серьезной, однако тренерский штаб «синих» во главе с Антонио Конте решил поберечь одного из лидеров команды в преддверии решающей части сезона.

В «Челси» рассчитывают, что Азар успеет восстановиться к матчу 30-го тура с «Кристал Пэлас» на «Стэмфорд Бридж», который пройдет 1 апреля.

Отметим, что перед товарищеским матчем с Россией Бельгия сыграет 25 марта с Грецией на стадионе «Король Бодуэн» в Брюсселе в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

Матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Матч

Бельгия - Греция

Место и дата

25 марта 21:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Россия - Бельгия

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маурисио Почеттино: Возможно, однажды Алли сыграет в воротахГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча 29-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1) высказался об универсальности полузащитника Деле Алли, который начал игру на позиции второго форварда, а после замены корейца Сон Хын Мина выдвинулся на острие атаки.Матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреляОпределилась дата проведения перенесенного матча чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный твиттер «Ман Сити».Нойер не сыграет за сборную Германии в матчах с Англией и Азербайджаном (фото)Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы не примет участия в двух ближайших международных матчах сборной Германии, сообщает пресс-служба национальной команды.Эдуард Безуглов: Впервые слышу о запросе ФИФА на допинг-пробы игроков сборной образца ЧМ-2014Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что ему неизвестно о требовании ФИФА предоставить допинг-пробы всех игроков сборной России, входивших в заявку на чемпионат мира 2014 года.Жозе Моуринью: Лучше выиграть Лигу Европы, чем занять четвертое место в АПЛГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что при выборе между четвертым место в чемпионате Англии и победе в Лиге Европы он предпочел бы второе.Фергюсон возглавит «МЮ» в благотворительном матчеБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавит манкунианцев в благотворительном матче.«Спартак» - базовый клуб, но фундамент не его. Откуда есть пошла сборная России«Спартак» - базовый клуб, но фундамент не его. Откуда есть пошла сборная России«Советский спорт» решил разобраться, где игроки сборной России стали футболистами.Виталий Мутко: Надеюсь, парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков РоссииВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.ФИФА потребовала допинг-пробы всей сборной России на ЧМ-2014 из-за доклада МакларенаВсе футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 года, попали в доклад профессора Ричарда Макларена. В связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку.«Арсенал» опроверг информацию о переговорах с Тухелем«Арсенал» опроверг информацию о том, что клуб предлагал главному тренеру «Боруссии» (Дортмунд) Томасу Тухелю возглавить команду вместо Арсена Венгера.Неймар: Может, однажды мне захочется поиграть в премьер-лиге, она меня изумляетФорвард «Барселоны» Неймар заявил, что хотел бы однажды поиграть в английской премьер-лиге.Игорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитИгорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитТренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов – о новой работе, застое российского футбола, публичности Кокорина и стремлении РФПЛ к топ-лигам.Сборная России прилетела в КраснодарСборная России прибыла в Краснодар, где проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.Юрий Семин: Чорлука поехал в расположение сборной Хорватии, с Денисовым все нормальноГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о защитниках, которые получили травмы в матче 20-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:1).Освещением «Лужников» можно будет управлять с планшетаГлава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции стадиона «Лужники». Он отметил, что освещением стадиона можно будет управлять с планшета.Англия сыграет с Германией в новой темно-синей формеФутбольная ассоциация Англии презентовала новую гостевую форму национальной сборной.Сборная России вылетела в Краснодар на матч с Кот-д’ИвуаромСборная России сегодня утром отправилась в Краснодар на товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара.РФС перепутал флаг Кот-д’ИвуараНа официальном сайте РФС в флаге сборной Кот-д’Ивуара была допущена ошибка, сообщает «Бизнес Online».Тибо Куртуа: Здорово, что Коста оставался спокойным после ударов игроков «Сток Сити»Голкипер «Челси» Тибо Куртуа после матча 29-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (2:1) отметил выдержанность форварда «синих» Диего Косты.Леонид Федун: Новая сборная - новые надеждыВладелец «Спартака» Леонид Федун в предвкушении ближайших товарищеских матчей сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.
Футбол
Раньери заинтересован в сотрудничестве с «Зенитом»
Футбол
«Оренбург» занял десятое место в списке самых возрастных футбольных клубов Европы
Хоккей
Букмекеры считают СКА явным фаворитом первого матча серии с «Локомотивом»
Футбол
Виталий Мутко: Надеюсь, парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Греция
Грециякалендарьстатистика
Бельгия
Бельгиякалендарьстатистика
Эден Азар
Эден Азарвсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018