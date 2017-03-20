Азар не сыграет с Россией
Полузащитник «Челси»
Эден Азар не сыграет за сборную Бельгии в товарищеском матче с Россией.
26-летний игрок пропустит сбор национальной команды из-за травмы икроножной мышцы.
Напомним, Азар не играл и в матче 29-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (2:1). По данным Daily Mail, травму бельгийца не назовешь серьезной, однако тренерский штаб «синих» во главе с Антонио Конте решил поберечь одного из лидеров команды в преддверии решающей части сезона.
В «Челси» рассчитывают, что Азар успеет восстановиться к матчу 30-го тура с «Кристал Пэлас» на «Стэмфорд Бридж», который пройдет 1 апреля.
Отметим, что перед товарищеским матчем с Россией Бельгия сыграет 25 марта с Грецией на стадионе «Король Бодуэн» в Брюсселе в рамках отборочного турнира чемпионата мира.
Матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
Матч
Место и дата
25 марта 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция