Сергей Семак: Мне нравится работать главным тренером

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, как решился покинуть «Зенит» и начать самостоятельную работу.

- Финансовый аспект, в любом случае, не является для меня главенствующим. Для меня была сложность в том, насколько семье будет сложно. Это было важнее. А что касается работы, то, естественно, мне хотелось работать самостоятельно. Было предложение, и я его принял. Это самый лучший шанс узнать, насколько это нравится мне, и насколько я гожусь для этой работы.

- На данном этапе вы можете дать себе оценку?

- Могу: мне это нравится. А насколько я гожусь для этого, мы посмотрим позже, - цитирует Семака «Р-Спорт».

Напомним, под руководством Семака, возглавившего «Уфу» в конце декабря 2016 года, команда провела четыре матча, в которых одержала три победы со счетом 1:0 и завершила один матч нулевой ничьей.

После 20 туров «Уфа» занимает пятое место в премьер-лиге, отставая на одно очко от «Краснодара». Также команда продолжает выступление в Кубке России и сыграет в ½ финала с «Локомотивом».