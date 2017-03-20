Кирилл Фастовский: Бюджет «Сибири» на следующий сезон останется на уровне нынешнего

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что бюджет клуба на сезон-2017/18 останется на уровне нынешнего.

В сезоне-2015/16 бюджет клуба составлял около 420 млн рублей.

«17 марта в «Сибири» прошло заседание наблюдательного совета клуба. «Был утвержден бюджет - он будет на уровне этого сезона», - сказал Фастовский.

По завершении регулярного чемпионата, по итогам которого «Сибирь» не вышла в плей-офф, контракт с клубом расторг главный тренер Андрей Скабелка. «До конца марта вопрос с главным тренером будет решен», - сообщил Фастовский.









