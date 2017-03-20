Жозе Моуринью: Лучше выиграть Лигу Европы, чем занять четвертое место в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что при выборе между четвертым место в чемпионате Англии и победе в Лиге Европы он предпочел бы второе.

«Если бы мы не выиграли у «Мидлсбро» (3:1 в матче 29-го тура АПЛ), мы бы потеряли шансы приблизиться к топ-четвертке. Но я предпочел бы выиграть Лигу Европы. Это тоже дает нам путевку в Лигу чемпионов, но также европейский трофей, престиж и возможность сыграть за Суперкубок Европы», - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Андерлехтом».