Жозе Моуринью: Лучше выиграть Лигу Европы, чем занять четвертое место в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что при
выборе между четвертым место в чемпионате Англии и победе в Лиге Европы он
предпочел бы второе.
«Если бы мы не выиграли у «Мидлсбро» (3:1 в матче 29-го тура
АПЛ), мы бы потеряли шансы приблизиться к топ-четвертке. Но я предпочел бы
выиграть Лигу Европы. Это тоже дает нам путевку в Лигу чемпионов, но также
европейский трофей, престиж и возможность сыграть за Суперкубок Европы», -
цитирует Моуринью Sky
Sports.
Напомним, что в 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед»
сыграет с «Андерлехтом».
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