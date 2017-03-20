Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К4 : 3Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка1 : 2Зауралье
Хоккей  Ирбис- : -Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Безуглов: Впервые слышу о запросе ФИФА на допинг-пробы игроков сборной образца ЧМ-2014

Источник:  Р-СпортКомментарии

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что ему неизвестно о требовании ФИФА предоставить допинг-пробы всех игроков сборной России, входивших в заявку на чемпионат мира 2014 года.

Ранее в СМИ появилась новость, что все футболисты сборной России, выступавшие на ЧМ-2014, попали в доклад профессора Ричарда Макларена. В связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку. 

- Впервые слышу об этом. Мне нечего вам сказать, - сказал Безуглов «Р-Спорт». 

На чемпионате мира в Бразилии россияне заняли третье место в группе H и не смогли выйти в плей-офф турнира. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Азар не сыграет с РоссиейПолузащитник «Челси» Эден Азар не сыграет за сборную Бельгии в товарищеском матче с Россией.«Спартак» - базовый клуб, но фундамент не его. Откуда есть пошла сборная России«Спартак» - базовый клуб, но фундамент не его. Откуда есть пошла сборная России«Советский спорт» решил разобраться, где игроки сборной России стали футболистами.Виталий Мутко: Надеюсь, парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков РоссииВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.ФИФА потребовала допинг-пробы всей сборной России на ЧМ-2014 из-за доклада МакларенаВсе футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 года, попали в доклад профессора Ричарда Макларена. В связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку.Игорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитИгорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитТренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов – о новой работе, застое российского футбола, публичности Кокорина и стремлении РФПЛ к топ-лигам.Сборная России прилетела в КраснодарСборная России прибыла в Краснодар, где проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.Сборная России вылетела в Краснодар на матч с Кот-д’ИвуаромСборная России сегодня утром отправилась в Краснодар на товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара.РФС перепутал флаг Кот-д’ИвуараНа официальном сайте РФС в флаге сборной Кот-д’Ивуара была допущена ошибка, сообщает «Бизнес Online».Леонид Федун: Новая сборная - новые надеждыВладелец «Спартака» Леонид Федун в предвкушении ближайших товарищеских матчей сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Маринато Гилерме: Жду знакомства с ЧерчесовымГолкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свой вызов в сборную России.Гилерме вызван в сборную России на замену травмированному КрицюкуТренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной сборной России голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Польские фанаты получили сроки за нападение на россиян на Евро-2012Два болельщика из Польши у себя на родине получили тюремные сроки за правонарушения во время Евро-2012. Об этом сообщают польские СМИ.Витсель вызван в сборную Бельгии на матч с РоссиейСборная Бельгии назвала состав на товарищеский матч со сборной России, а также на матч квалификации ЧМ-2018 со сборной Греции. В состав попал и бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.Сборная России может прибегнуть к помощи Бердыева на время ЧМ-2018Сборная России может прибегнуть к помощи вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева на время чемпионата мира 2018 года, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на свой источник.Администрация Краснодарского края опубликовала памятку для болельщиков матча Россия – БельгияАдминистрация Краснодарского края опубликовала памятку для фанатов, которые планируют посетить товарищеский матч между сборными России и Бельгии.Федор Смолов: Понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива сборной РоссииФорвард «Краснодара» Федор Смолов сомневается в том, что он сможет помочь сборной России в ближайших товарищеских матчах.Назначены арбитры на матчи сборной России с Бельгией и Кот д'ИвуаромСтали известны имена судей, которым предстоит обслуживать ближайшие контрольные матчи с участием сборной России по футболу.Роман Широков: Первый раз слышу о попадании в список МакларенаБывший полузащитник сборной России Роман Широков опроверг появившуюся в СМИ новость о том, что он принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира 2014 года.Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Российские игроки часто обманывали нас: сначала были хороши, а потом резко сдавали. Помните ли вы их всех?
Футбол
Раньери заинтересован в сотрудничестве с «Зенитом»
Футбол
«Оренбург» занял десятое место в списке самых возрастных футбольных клубов Европы
Хоккей
Букмекеры считают СКА явным фаворитом первого матча серии с «Локомотивом»
Футбол
Виталий Мутко: Надеюсь, парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Эдуард Безуглов
Эдуард Безугловвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости