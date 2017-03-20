Эдуард Безуглов: Впервые слышу о запросе ФИФА на допинг-пробы игроков сборной образца ЧМ-2014

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что ему неизвестно о требовании ФИФА предоставить допинг-пробы всех игроков сборной России, входивших в заявку на чемпионат мира 2014 года.

Ранее в СМИ появилась новость, что все футболисты сборной России, выступавшие на ЧМ-2014, попали в доклад профессора Ричарда Макларена. В связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку.

- Впервые слышу об этом. Мне нечего вам сказать, - сказал Безуглов «Р-Спорт».

На чемпионате мира в Бразилии россияне заняли третье место в группе H и не смогли выйти в плей-офф турнира.