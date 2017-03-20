Маурисио Почеттино: Возможно, однажды Алли сыграет в воротах
Главный тренер «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино после матча 29-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1)
высказался об универсальности полузащитника Деле Алли, который начал игру на
позиции второго форварда, а после замены корейца Сон Хын Мина выдвинулся на
острие атаки.
«Деле Алли всегда способен удивить. Никогда не знаешь, чего от него ждать. У него удивительные личные качества и характер. С ним все возможно.
Он играет на своей лучшей позиции. Он любит входить в штрафную и действует там очень грамотно. Он очень умный игрок и в штрафной площади играет как форвард.
За пределами штрафной он играет как полузащитник. Я видел, как в 17 лет в матче за «МК Донс» с «Манчестер Юнайтед» он исполнял роль сдерживающего полузащитника.
Я не знаю, возможно, однажды он сыграет в воротах, крайним или центральным защитником», – приводит Sky Sports слова Почеттино.
Напомним, в первом тайме 20-летний Алли заработал и сам же реализовал пенальти, удвоив преимущество «шпор».
В нынешнем сезоне на его счету 14 голов и пять голевых передач в 27 матчах премьер-лиги.
Матч
Тоттенхэм - Саутгемптон - 2:1 (2:0)
Голы
Эриксен 14 (1:0). Алли 33 (2:0 - пен.). Уорд-Проуз 52 (2:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Уокер (Триппьер, 78), Вертонген, Алдервейрелд, Эриксен (Янссен, 86), Алли, Дайер, Ваньяма, Дембеле, Сон Хын Мин (Уинкс, 75)
Саутгемптон: Форстер, Соареш, Йошида, Бертран, Стивенс, Рэдмонд (Родригес, 80), Тадич (Буфал, 69), Уорд-Проуз, Ромеу, Дэвис, Габбьядини (Лонг, 32)
Предупреждения:
Дайер, 11; Уокер, 39; Ваньяма, 61 - Рэдмонд, 26; Буфал, 82; Ромеу, 90
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
19 марта 17:15, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция