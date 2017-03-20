Маурисио Почеттино: Возможно, однажды Алли сыграет в воротах

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча 29-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1) высказался об универсальности полузащитника Деле Алли, который начал игру на позиции второго форварда, а после замены корейца Сон Хын Мина выдвинулся на острие атаки.

«Деле Алли всегда способен удивить. Никогда не знаешь, чего от него ждать. У него удивительные личные качества и характер. С ним все возможно.

Он играет на своей лучшей позиции. Он любит входить в штрафную и действует там очень грамотно. Он очень умный игрок и в штрафной площади играет как форвард.

За пределами штрафной он играет как полузащитник. Я видел, как в 17 лет в матче за «МК Донс» с «Манчестер Юнайтед» он исполнял роль сдерживающего полузащитника.

Я не знаю, возможно, однажды он сыграет в воротах, крайним или центральным защитником», – приводит Sky Sports слова Почеттино.

Напомним, в первом тайме 20-летний Алли заработал и сам же реализовал пенальти, удвоив преимущество «шпор».

В нынешнем сезоне на его счету 14 голов и пять голевых передач в 27 матчах премьер-лиги.