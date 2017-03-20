Льюис Хэмилтон: После прихода Боттаса нас ничего не сдерживает
Пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон рассказал о том, как сработался с новым партнером по команде
Валттери Боттасом.
«Пока что все идет хорошо. Валттери очень хорошо
адаптировался в команде. Он дает отличные отчеты, упорно работает с инженерами,
чтобы они могли дорабатывать и развивать технику. Он открыто предоставляет
информацию о поведении машины», – приводит Autosport.com.ru слова
Хэмилтона.
После этого трехкратный чемпион мира объяснил, как изменилась работа в команде после того, как Боттас сменил немца Нико Росберга.
«Думаю, что сейчас мы работаем на полную мощность с точки зрения развития автомобиля. Теперь нас ничего не сдерживает, и это здорово», – добавил британец.
Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 апреля в Мельбурне.