«Урал» к матчу с «Анжи» будет готовиться на Кипре

Футболисты «Урала» будут тренироваться на Кипре во время паузы в чемпионате России, связанной с играми национальных сборных, сообщается на официальном сайте клуба.

Во вторник команда отправится в город Пафос. На Кипр вылетят все игроки основного состава за исключением травмированных Сергея Подоксенова, Владимира Хозина, Георгия Чантурии и Артема Юсупова.

Футболисты «Урала», вызванные в свои национальные сборные, присоединятся к команде позже. На Кипре команда пробудет до 30 марта. Затем она вылетит в Махачкалу на матч 21-го тура РФПЛ с «Анжи».