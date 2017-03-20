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Феррара уволен из клуба китайской первой лиги

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Бывший футболист и тренер «Ювентуса» Чиро Феррара был освобожден от должности главного тренера китайского клуба первой лиги «Ухань Чжоэр». Об этом сообщает TransferMarkt China.

Сообщается, что руководство клуба приняло такое решение после неудачного начала сезона. В стартовых матчах команда под руководством итальянского специалиста набрала всего одно очко в двух играх.

Отметим, что в прошлом сезоне Феррара вместе с командой вылетел из Суперлиги в первую лигу.

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