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M-1 Challenge 76. Саррафф сразится против Морозова

Источник:  Mix FightКомментарии

22 апреля на турнире M-1 Challenge 76 чемпион двух бразильских MMA-промоушенов Фабрисио Саррафф (Бразилия, 21-9) выйдет в рейдж, чтобы проэкзаменовать вице-чемпиона мира по смешанным боевым единоборствам Сергея Морозова (Казахстан, 7-3).

Дебютировав в 18-ти летнем возрасте в профессиональных смешанных единоборствах, к своим 24 годам Фабрисио Саррафф умудрился провести уже 30 поединков и в 21 из них он одержал победу. Бразильский вундеркинд еще успел стать чемпионом своего штата по вольной борьбе, бразильскому джиу-джитсу, после чего стал чемпионом Бразилии по муай-тай. В MMA он завоевал чемпионские пояса Belem Combat и Talente Uruara. Череда выступлений под знаменами различных бразильских организаций увенчались апсетом года среди всех местных турниров – Фабрисио отправил в нокаут человека с рекордом 31-0! После этого Саррафф сразу попал на карандаш к скаутам всех крупнейших мировых промоушенов и сделал выбор в пользу M-1 Global.

У Сергея Морозова , что не выступление – то настоящая бескомпромиссная битва. Будь это полтора раунда мастер-класса борцовской техники против Энди Янга или полновесные трехраундовые побоища с Павлом Витруком или Рафаэлем Диасом. А уж если вспомнить все его выступления на чемпионатах Азии и мира под эгидой – WMMAA, то начинаешь понимать, что тяжелых конкурентных боев Сергей провел ну никак не меньше своего будущего оппонента. Последний бой сложился для Морозова крайне неудачно – он был нокаутирован Джошем Реттингхаусом на турнире M-1 Challenge 73, который прошел все там же – во Дворце Спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани. Сейчас Сергею предстоит вернуться на эту арену, чтобы восстановить свое реноме одного из сильнейших бойцов полулегкого веса на пост-советском пространстве.

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Сергей Ващенко
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