Кришито стал самым результативным защитником в истории «Зенита»
Игрок «Зенита» Доменико Кришито, реализовав пенальти в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0), вошел в историю питерского клуба.
Этот гол стал пятым в нынешнем сезоне и 14-м, забитым итальянцем за все время выступления за сине-бело-голубых. Таким образом, Кришито стал самым результативным защитником в истории питерцев, обогнав чемпиона СССР 1984 года Алексея Степанова.
Правда, Степанов все свои мячи забил с игры, тогда как Кришито пять раз поражал ворота соперников с одиннадцатиметрой отметки.
Матч
Голы
Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)
Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)
Предупреждения:
Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция