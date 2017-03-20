Кришито стал самым результативным защитником в истории «Зенита»

Игрок «Зенита» Доменико Кришито, реализовав пенальти в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0), вошел в историю питерского клуба.

Этот гол стал пятым в нынешнем сезоне и 14-м, забитым итальянцем за все время выступления за сине-бело-голубых. Таким образом, Кришито стал самым результативным защитником в истории питерцев, обогнав чемпиона СССР 1984 года Алексея Степанова.

Правда, Степанов все свои мячи забил с игры, тогда как Кришито пять раз поражал ворота соперников с одиннадцатиметрой отметки.