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Евгений Ловчев: Дай бог, чтобы «Спартак» вообще не бил пенальти

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о ситуации, когда к 20-му туру РФПЛ в пользу «Спартака» не назначили ни одного пенальти.

«А разве «Спартак» часто возмущался по этому поводу? Если честно, не помню, чтобы «Спартак» откровенно засудили где-то, не дав пенальти. Был шум из-за непоказанной карточки Кришито в игре с «Зенитом», а еще-то что? Думаю, здесь такая история: наши судьи судят так, как умеют. Просто одни по этому поводу постоянно кричат, другие – нет.

В связи со всей этой шумихой мне вспоминается такая история. Во времена СССР один англичанин привозил краски известному советскому художнику - Дмитрию Налбандяну – и иногда выбирался на футбол. И как-то я спросил англичанина: «Как тебе наши судьи?». На что он ответил: «Хорошие. Только они знают, кто с кем играет, кто хозяин той или иной команды, в каком городе проходит игра и кому выигрыш больше нужен».

Наши судьи очень боязливы. С другой стороны, если они будут посылать всех направо и налево, то в футболе их не будет. Одного звонка будет достаточно. Наша система бьет по личности арбитров. Кто-то выдерживает пресс, кто-то – нет.

А игрокам «Спартака» хочу сказать следующее. Когда я работал в мини-футболе, то в первый же день категорически запретил администратору команды работать с судьями. И мы выиграли чемпионат. Первое, что я сказал ребятам в раздевалке: «Вы честно стали чемпионами. Поэтому запомните это на всю жизнь». Так что, дай бог, чтобы «Спартак» вообще не бил пенальти, и никаких вопросов его победа ни у кого не вызывала», - говорит Ловчев.

Пенальти/пенальти в пользу соперника (назначенные) 

Матч

Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)

Голы

Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш

Предупреждения:

Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
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