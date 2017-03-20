Евгений Ловчев: Дай бог, чтобы «Спартак» вообще не бил пенальти

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о ситуации, когда к 20-му туру РФПЛ в пользу «Спартака» не назначили ни одного пенальти.

«А разве «Спартак» часто возмущался по этому поводу? Если честно, не помню, чтобы «Спартак» откровенно засудили где-то, не дав пенальти. Был шум из-за непоказанной карточки Кришито в игре с «Зенитом», а еще-то что? Думаю, здесь такая история: наши судьи судят так, как умеют. Просто одни по этому поводу постоянно кричат, другие – нет.

В связи со всей этой шумихой мне вспоминается такая история. Во времена СССР один англичанин привозил краски известному советскому художнику - Дмитрию Налбандяну – и иногда выбирался на футбол. И как-то я спросил англичанина: «Как тебе наши судьи?». На что он ответил: «Хорошие. Только они знают, кто с кем играет, кто хозяин той или иной команды, в каком городе проходит игра и кому выигрыш больше нужен».

Наши судьи очень боязливы. С другой стороны, если они будут посылать всех направо и налево, то в футболе их не будет. Одного звонка будет достаточно. Наша система бьет по личности арбитров. Кто-то выдерживает пресс, кто-то – нет.

А игрокам «Спартака» хочу сказать следующее. Когда я работал в мини-футболе, то в первый же день категорически запретил администратору команды работать с судьями. И мы выиграли чемпионат. Первое, что я сказал ребятам в раздевалке: «Вы честно стали чемпионами. Поэтому запомните это на всю жизнь». Так что, дай бог, чтобы «Спартак» вообще не бил пенальти, и никаких вопросов его победа ни у кого не вызывала», - говорит Ловчев.

Пенальти/пенальти в пользу соперника (назначенные)