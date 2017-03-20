Александр Тихонов: Фуркад должен был прийти после масс-старта и попросить себя дисквалифицировать

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги выступления сборной России в сезоне 2016/2017 и высказался о победе француза Мартена Фуркада в масс-старте в заключительной гонке Кубка мира на этапе в Холменколлене.

«Вот и закончился очередной биатлонный сезон. Говорить о его итогах, особенно что касается женской команды не очень хочется. Я считаю общий результат неудовлетворительным.

Обсуждать Антона Шипулина я не берусь. Это его личные вопросы, а вот подготовка и подводка всей команды по сезону заслуживает неудовлетворительную оценку. Не буду останавливаться на персоналиях, так как все требует очень тщательного анализа и обсуждения на тренерском совете. Приятным впечатлением от сезона стало выступление в мужской эстафете, а при грамотной расстановке по этапам мы могли бы и смешанную эстафету выиграть.

Ну и, конечно, не могу не говорить об обсуждении Фуркада и его действий в масс-старте, когда тренеры бросили ему патроны на огневом рубеже. Дело даже не в том, что никто не подал протест, а в том что ответит господин Бессеберг со своим исполкомом, если завтра кому-то еще бросят патроны. Будут ли писать протест немцы, чехи и все остальные. Это же натуральный маразм.

Если Фуркад лидер мирового биатлона, он должен был прийти после гонки и сказать: «Я нарушил правила, прошу меня дисквалифицировать». Какой же ты лидер мирового биатлона, если ты нарушаешь правила, а потом тебя прощают как провинившегося котенка, и ты принимаешь приз. Это неправильно. Немецкая команда заслужила в этой дисциплине малый хрустальный глобус, а у нас получается, идет поощрение нарушения правил. И это уже не в первый раз. Вся вина здесь лежит только на Бессеберге», – говорится в блоге Тихонова на его официальном сайте.

Напомним, Фуркад вышел на старт с незаряженными обоймами.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки