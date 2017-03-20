РУСАДА: Запрос ФИФА по российским футболистам? Самое лучшее в данной ситуации – не комментировать эту информацию
Представитель пресс-службы РУСАДА ответил на вопрос по поводу информации о том, что ФИФА потребовала перепроверить допинг-пробы футболистов сборной России на ЧМ-2014.
«Самое
лучшее в данной ситуации — не относиться к этому никак и не комментировать
вообще. Я отвечаю за работу пресс-службы и поэтому могу сказать с полнейшей
уверенностью — тот человек, который якобы что-то мог сказать от лица нашей
организации представителям СМИ, совершенно точно не может являться сотрудником
РУСАДА.
Мы всегда
открыты для прессы, если дело касается действительно важных и животрепещущих
для нашей страны вопросов. Но в данном случае единственно возможный и
адекватный вариант — отсутствие всяких комментариев.
Единственный ли это «вброс» на данную
тему за последнее время? Да, разумеется. Ничего подобного на моей памяти еще не
было», - цитирует представителя пресс-службы РУСАДА «Газеты.Ru».
Ранее сайт Life.ru сообщил, что все футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 года, попали в доклад профессора Ричарда Макларена, и в связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку.
Напомним,
состав сборной России на ЧМ-2014 выглядел так (указаны клубы, за которые игроки
выступали в это время):
Вратари: Игорь Акинфеев
(ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»);
Защитники: Василий
Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников ( все — ЦСКА), Владимир Гранат,
Алексей Козлов (оба — «Динамо»), Андрей Ещенко («Анжи»), Дмитрий Комбаров
(«Спартак»), Андрей Семенов («Терек»);
Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов (все — «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Широков («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба — «Зенит»), Александр Самедов («Локомотив»);
Нападающие: Александр Кокорин («Динамо»), Максим Канунников («Амкар»), Александр Кержаков («Зенит»).