РУСАДА: Запрос ФИФА по российским футболистам? Самое лучшее в данной ситуации – не комментировать эту информацию

Представитель пресс-службы РУСАДА ответил на вопрос по поводу информации о том, что ФИФА потребовала перепроверить допинг-пробы футболистов сборной России на ЧМ-2014.

«Самое лучшее в данной ситуации — не относиться к этому никак и не комментировать вообще. Я отвечаю за работу пресс-службы и поэтому могу сказать с полнейшей уверенностью — тот человек, который якобы что-то мог сказать от лица нашей организации представителям СМИ, совершенно точно не может являться сотрудником РУСАДА.

Мы всегда открыты для прессы, если дело касается действительно важных и животрепещущих для нашей страны вопросов. Но в данном случае единственно возможный и адекватный вариант — отсутствие всяких комментариев.

Единственный ли это «вброс» на данную тему за последнее время? Да, разумеется. Ничего подобного на моей памяти еще не было», - цитирует представителя пресс-службы РУСАДА «Газеты.Ru».

Ранее сайт Life.ru сообщил, что все футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 года, попали в доклад профессора Ричарда Макларена, и в связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку.

Напомним, состав сборной России на ЧМ-2014 выглядел так (указаны клубы, за которые игроки выступали в это время):

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»);

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников ( все — ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба — «Динамо»), Андрей Ещенко («Анжи»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Андрей Семенов («Терек»);

Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов (все — «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Широков («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба — «Зенит»), Александр Самедов («Локомотив»);

Нападающие: Александр Кокорин («Динамо»), Максим Канунников («Амкар»), Александр Кержаков («Зенит»).