Григорий Иванов: «Урал» с радостью продлит контракт с Павлюченко, если он захочет

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с нападающим Романом Павлюченко.

Действующий контракт 35-летнего форварда с командой из Екатеринбурга истекает по окончании нынешнего сезона.

«Пока разговоров о продлении контракта не было, но мы с радостью его продлим, если он захочет. Рома является лидером команды на данный момент, и мы готовы сесть с ним за стол переговоров. О сроке пока не готов говорить, все зависит от самочувствия игрока», - цитирует Иванова ТАСС.

В этом сезоне Павлюченко провел 17 игр за «Урал» во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.





