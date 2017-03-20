Марио Фернандес: ЦСКА всегда боролся за чемпионство, этот год – не исключение

Защитник ЦСКА Марио Фернадес после матча 20-го тура премьер-лиги с «Тереком» (1:0) высказался о борьбе за чемпионство.

– Соперник очень сильно играет у себя дома, они пользуются колоссальной поддержкой болельщиков, – приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА. – Было крайне тяжело играть, но мы представляли, что так и будет. Всю неделю усиленно тренировались и готовились. Вся команда сыграла очень хорошо, особенно в обороне. Самое главное – что мы забили достаточно быстрый гол. Поздравляю всех!

– «Зенит», «Томь» и «Терек» не смогли забить ЦСКА, сухая серия продолжается. С чем это связываете?

– Это заслуга всех, начиная с нападающих. Мы еще со сборов хорошо играем в отборе, не даем пространства соперникам. Защитники и полузащитники выносят все мячи. Образовалась хорошая тенденция, надеюсь, будем придерживаться её и дальше.

– Отставание от первого места сократилось до шести очков. Все только начинается?

– Надо работать, тренироваться в поте лица, чтобы в игре многое поменялось. Отставание сокращается, и мы хотим сократить его еще больше, тем более что впереди очная встреча. Мы всегда боролись за чемпионство, этот год – не исключение.

Напомним, единственный гол в матче в Грозном забил полузащитник Алексей Ионов.

ЦСКА набрал 39 очков и сократил до шести очков отставание от «Спартака», оставшись на втором месте.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча