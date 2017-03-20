Марио Фернандес: ЦСКА всегда боролся за чемпионство, этот год – не исключение
Защитник ЦСКА Марио
Фернадес после матча 20-го тура премьер-лиги с «Тереком» (1:0) высказался о
борьбе за чемпионство.
– Соперник очень сильно играет у себя дома, они пользуются колоссальной поддержкой болельщиков, – приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА. – Было крайне тяжело играть, но мы представляли, что так и будет. Всю неделю усиленно тренировались и готовились. Вся команда сыграла очень хорошо, особенно в обороне. Самое главное – что мы забили достаточно быстрый гол. Поздравляю всех!
– «Зенит», «Томь» и
«Терек» не смогли забить ЦСКА, сухая серия продолжается. С чем это связываете?
– Это заслуга всех, начиная с нападающих. Мы еще со сборов хорошо играем в отборе, не даем пространства соперникам. Защитники и полузащитники выносят все мячи. Образовалась хорошая тенденция, надеюсь, будем придерживаться её и дальше.
– Отставание от
первого места сократилось до шести очков. Все только начинается?
– Надо работать, тренироваться в поте лица, чтобы в игре многое поменялось. Отставание сокращается, и мы хотим сократить его еще больше, тем более что впереди очная встреча. Мы всегда боролись за чемпионство, этот год – не исключение.
Напомним, единственный гол в матче в Грозном забил полузащитник Алексей Ионов.
ЦСКА набрал 39 очков и сократил до шести очков отставание от «Спартака», оставшись на втором месте.
В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Ионов 28 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Уциев, Мохаммади, Оздоев (Мбенг, 70), Кузяев, Бериша (Родолфо, 69), Лебеденко, Балай (Садаев, 71)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов (Оланаре, 66), Дзагоев, Тошич (Щенников, 74), Витиньо (Чалов, 82)
Предупреждения:
Кузяев, 88 - Березуцкий В., 90
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция