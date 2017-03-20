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Дмитрий Васильев: IBU думал над тем, как не дисквалифицировать Фуркада, а оправдать

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о вчерашнем инциденте с Мартеном Фуркадом в масс-старте.

- Фуркад и его тренер нарушили правила на огневом рубеже в масс-старте (спортсмену была передана запасная обойма напрямую, а не через судью). IBU не стал лишать француза победы. Это правильное решение?  
- Фуркад вышел на гонку с пустыми обоймами? Обычное дело. А как люди без винтовки выходят на старт? За обоймы отвечает сам спортсмен. Возможно, на пристрелке он все расстрелял, а затем кто-то его отвлек и не пополнил обоймы.  

А вот в то, что судей не оказалось на огневом рубеже, этого просто отговорка. Вчера чиновники из IBU были заняты не тем, чтобы дисквалифицировать Фуркада за явное нарушение регламента, а тем, чтобы оправдать.

Судьи там не могло не быть, просто он не может стоять возле каждой установки. Другое дело, что он мог находиться на расстоянии 10 метров. Но по регламенту, после того, как спортсмен поднимает руку, судья включает секундомер, направляется к спортсмену, после того, как проблема решена, секундомер выключается. Потом это время вычитается из его результата. Но тренер не может передавать обойму спортсмену напрямую, - сказал Васильев.

Вчера в мужском масс-старте Мартен Фуркад обнаружил на огневом рубеже, что все четыре обоймы с патронами у него пустые. В нарушение регламента обойму ему бросил тренер. По окончании гонки IBU решила, что делать с Фуркадом – лишить его победы или нет. В результате, победы француза не лишили.

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