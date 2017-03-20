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Бонуччи станет главной трансферной целью «Сити» грядущим летом

Источник:  Daily StarКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не утратил интереса к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Как сообщает Daily Star, испанский специалист считает, что игрок сборной Италии должен стать главной трансферной целью клуба грядущим летом. Наставник «горожан» заявил тренерскому штабу, что вылет команды из Лиги чемпионов связан с неубедительной игрой защиты.

Отмечается, что туринский клуб готов отпустить своего футболиста, однако, требует за него не меньше 50 млн фунтов.

Добавим, что ранее Бонуччи подтвердил интерес «Манчестер Сити», который пытался приобрести его летом 2016 года.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок «Ювентуса» провел во всех турнирах 31 матч, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает итальянца в 40 млн евро, а его контракт с туринским клубом рассчитан до 2021 года.

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