Франц Тост: У Квята огромный природный талант, ему просто надо все собрать воедино

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост высказался о перспективах в Формуле-1 пилотов команды Даниила Квята и Карлоса Сайнса-младшего.

«Я убежден, что у них есть будущее, большое будущее в Формуле-1. Карлос фантастически быстр, он успел это показать, несколько раз опередив Макса Ферстаппена. Он выигрывал чемпионаты, множество гонок. Он стал чемпионом Формулы Renault 3.5 с рекордным числом побед в гонках. Он на многое способен.

Так же, как и Даниил Квят. У него огромный природный талант, ему просто надо все собрать воедино, и тогда у него тоже все получится в Формуле-1, и у него тоже будет блестящее будущее в Формуле-1, потому что с такой скоростью и с такими способностями он по праву заслуживает быть частью одной из успешных команд Формулы-1», – приводит Motorsport.com слова Тоста.

Напомним, новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка Гран-при Австралии.