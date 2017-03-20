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Сборная Крыма выиграла борцовский турнир «Крымская весна»

Источник:  ТАССКомментарии

Сборная Крыма стала победителем всероссийского турнира «Крымская весна» по спортивной борьбе, который завершился в Симферополе.

Соревнования были посвящены третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Определились победители турнира. В личном зачете больше всего наград у сборной Крыма - 27, из которых девять - золотые», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной Федерации спортивной борьбы.

На втором месте - сборная Чечни (семь медалей, из них две - золотые), третьей стала команда из Ростова-на-Дону (две золотые награды). По одной медали высшего достоинства увозят домой представители Ямало-Ненецкого автономного округа и Узбекистана.

В состязаниях, которые стартовали 18 марта, принимали участие более 250 борцов, в том числе из Ингушетии, Краснодара, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Дагестана, Адыгеи, Екатеринбурга и других регионов.

В турнире участвовали борцы греко-римского и вольного стилей.





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