Шоу готов покинуть «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу принял решение покинуть английский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Daily Star.
По информации источника, игрок сборной Англии недоволен своим положением в стане «красных дьяволов» и рассматривает вариант с переездом в другую команду. Отмечается, что на футболиста претендуют «Сток Сити», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». Ранее сообщалось, что основным претендентом на Шоу является «Тоттенхэм».
Напомним, Люк выступает за «Юнайтед» 2014 года. После прихода на тренерский мостик «МЮ» Жозе Моуринью 21-летний англичанин потерял место в основе.
На данный момент в его активе 15 матчей и одна голевая передача. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 20 млн евро, а его контракт с «Манчестером» рассчитан до 2018 года.