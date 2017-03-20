Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К4 : 3Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка1 : 3Зауралье
Хоккей  Ирбис1 : 1Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шоу готов покинуть «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу принял решение покинуть английский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Daily Star.

По информации источника, игрок сборной Англии недоволен своим положением в стане «красных дьяволов» и рассматривает вариант с переездом в другую команду. Отмечается, что на футболиста претендуют «Сток Сити», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». Ранее сообщалось, что основным претендентом на Шоу является «Тоттенхэм».

Напомним, Люк выступает за «Юнайтед» 2014 года. После прихода на тренерский мостик «МЮ» Жозе Моуринью 21-летний англичанин потерял место в основе.

На данный момент в его активе 15 матчей и одна голевая передача. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 20 млн евро, а его контракт с «Манчестером» рассчитан до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: «Бавария» доминирует в Бундеслиге за счет игроков дортмундской «Боруссии»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об уровне английского чемпионата, отметив, что подобного развития событий, как в немецкой Бундеслиге, не может быть.Бонуччи станет главной трансферной целью «Сити» грядущим летомГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не утратил интереса к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреляОпределилась дата проведения перенесенного матча чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный твиттер «Ман Сити».Жозе Моуринью: Лучше выиграть Лигу Европы, чем занять четвертое место в АПЛГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что при выборе между четвертым место в чемпионате Англии и победе в Лиге Европы он предпочел бы второе.Неймар: Может, однажды мне захочется поиграть в премьер-лиге, она меня изумляетФорвард «Барселоны» Неймар заявил, что хотел бы однажды поиграть в английской премьер-лиге.Игорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитИгорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоитТренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов – о новой работе, застое российского футбола, публичности Кокорина и стремлении РФПЛ к топ-лигам.Англия сыграет с Германией в новой темно-синей формеФутбольная ассоциация Англии презентовала новую гостевую форму национальной сборной.«Наверное, я скучен». Энрике разбудил журналиста, уснувшего на пресс-конференции«Наверное, я скучен». Энрике разбудил журналиста, уснувшего на пресс-конференцииГлавный тренер «Барселоны» оказался в такой ситуации впервые.Тибо Куртуа: Здорово, что Коста оставался спокойным после ударов игроков «Сток Сити»Голкипер «Челси» Тибо Куртуа после матча 29-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (2:1) отметил выдержанность форварда «синих» Диего Косты.Маруан Феллайни: Забивать всегда приятноНападающий «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни прокомментировал гостевую победу над «Мидлсбро» (3:1) в 29-м туре чемпионата Англии.«Манчестер Юнайтед» обыграл «Мидлсбро» и вытеснил «Арсенал» из первой пятерки«Мидлсбро» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (1:3) в 29-м туре чемпионата Англии.Ибрагимович готов остаться в «Манчестер Юнайтед» при условии повышения зарплатыШведский форвард Златан Ибрагимович готов остаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон, если английский клуб поднимет ему зарплату до уровня Уэйна Руни и Поля Погба, сообщает The Sun.Антонио Конте: Мы с первой и до последней минуты демонстрировали волю к победеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Сток Сити» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.«Челси» вырвал победу у «Сток Сити» и оторвался от конкурентов на тринадцать очков«Сток Сити» дома уступил «Челси» (1:2) в 29-м туре чемпионата Англии.Букмекеры не верят, что «Сток Сити» остановит «Челси»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 29-го тура чемпионата Англии, в котором «Сток Сити» примет «Челси».Валерий Рейнгольд: Если бы «Ростову» попалась «Сельта», дончане ее бы прошлиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил футболистов «Ростова» за ответный матч с «Манчестер Юнайтед» (0:1).Спортивный директор «Краснодара»: Ари стал отбывать номер, пока ждал огромного предложения от мифического клуба из КитаяСпортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал о том, как сорвался переход форварда Ари в клуб китайской суперлиги.Иньеста отказал китайскому клубу, предлагавшему ему зарплату в 35 миллионов евроПолузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил два предложения от китайских клубов, сообщает AS.Мемфис Депай: Я был недостаточно хорош для МоуриньюПолузащитник «Лиона» Мемфис Депай рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед», в составе которого он провел полтора сезона.«Вольфсбург» нацелен на СапатуФорвард «Наполи» Дуван Сапата, выступающий на правах аренды за «Удинезе», заинтересовал «Вольфсбург», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Футбол
Промес включен в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией
Формула-1
Франц Тост: У Квята огромный природный талант, ему просто надо все собрать воедино
Биатлон
Дмитрий Васильев: IBU думал над тем, как не дисквалифицировать Фуркада, а оправдать
Футбол
Марио Фернандес: ЦСКА всегда боролся за чемпионство, этот год – не исключение
все новости
Кристал Пэлас
Кристал Пэласкалендарьстатистика
Ньюкасл
Ньюкаслкалендарьстатистика
Сток Сити
Сток Ситикалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Люк Шоу
Люк Шоувсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы